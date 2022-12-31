Эрик ТЕН ХАГ – о Роналду: «Не говорю о прошлом»

После матча 18-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед», в котором манкунианцы победили со счетом 1:0, главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага попросили прокомментировать подписание контракта Криштиану Роналду с клубом «Аль-Наср». Реакция нидерландца оказалась неожиданной.

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«Я не говорю о прошлом, давайте поговорим о будущем. Сегодня мы сделали хороший шаг. Впервые в сезоне мы попали в топ-4, но это ничего не значит, потому что впереди долгий путь. Мы должны двигаться от игры к игре, попасть в положение, когда сможем что-то выиграть», – рассказал тен Хаг.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг дал оценку реакции Маркуса Рэшфорда на перевод в запас из стартового состава.