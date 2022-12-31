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  4. Эрик ТЕН ХАГ – о Роналду: «Не говорю о прошлом»
Англия
31 декабря 2022, 20:44 | Обновлено 31 декабря 2022, 22:09
423
0

Эрик ТЕН ХАГ – о Роналду: «Не говорю о прошлом»

Наставник «Манчестер Юнайтед» отказался говорить о португальце

31 декабря 2022, 20:44 | Обновлено 31 декабря 2022, 22:09
423
0
Эрик ТЕН ХАГ – о Роналду: «Не говорю о прошлом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

После матча 18-го тура английской Премьер-лиги между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Юнайтед», в котором манкунианцы победили со счетом 1:0, главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага попросили прокомментировать подписание контракта Криштиану Роналду с клубом «Аль-Наср». Реакция нидерландца оказалась неожиданной.

«Я не говорю о прошлом, давайте поговорим о будущем. Сегодня мы сделали хороший шаг. Впервые в сезоне мы попали в топ-4, но это ничего не значит, потому что впереди долгий путь. Мы должны двигаться от игры к игре, попасть в положение, когда сможем что-то выиграть», – рассказал тен Хаг.

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг дал оценку реакции Маркуса Рэшфорда на перевод в запас из стартового состава.

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Эрик тен Хаг Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Goal.com
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