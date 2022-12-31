Другие новости31 декабря 2022, 14:03 |
445
1
У Роналду было большое предложение из МЛС
Португалец мог оказаться в «Спортинг Канзас Сити»
31 декабря 2022, 14:03 |
445
1
Вчера Криштиану Роналду официально подписал контракт с «Аль-Насром». Однако у португальца были и другие варианты продолжения карьеры.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, подписать Роналду пытался клуб МЛС «Спортинг Канзас Сити». При чем, первый контакты были еще до скандального интервью Роналду Пирсу Моргану.
С финансовой точки зрения предложения «Спортинга Канзас Сити» также было очень внушительным, но Роналду выбрал вариант с «Аль-Насром», где будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 декабря 2022, 06:30 0
Важные события во всех видах спорта
Теннис | 31 декабря 2022, 12:15 7
Украинки сразились между собой в Австралии
Футбол | 30.12.2022, 15:20
Футбол | 30.12.2022, 22:34
Хоккей | 31.12.2022, 05:32
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Бабло перемагає, не вірю, що він витримає 3 роки в Саудівській Аравії.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.12.2022, 12:00 25
29.12.2022, 14:11 3
29.12.2022, 22:41 2
30.12.2022, 14:37 9
29.12.2022, 21:15 29
29.12.2022, 20:12 7
29.12.2022, 20:35 23
29.12.2022, 16:50 26