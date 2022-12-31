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31 декабря 2022, 14:03 |
445
1

У Роналду было большое предложение из МЛС

Португалец мог оказаться в «Спортинг Канзас Сити»

31 декабря 2022, 14:03 |
445
1
У Роналду было большое предложение из МЛС
Instagram

Вчера Криштиану Роналду официально подписал контракт с «Аль-Насром». Однако у португальца были и другие варианты продолжения карьеры.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, подписать Роналду пытался клуб МЛС «Спортинг Канзас Сити». При чем, первый контакты были еще до скандального интервью Роналду Пирсу Моргану.

С финансовой точки зрения предложения «Спортинга Канзас Сити» также было очень внушительным, но Роналду выбрал вариант с «Аль-Насром», где будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.

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Криштиану Роналду Спортинг Канзас-Сити Аль-Наср Эр-Рияд MLS Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Serhii P.
Бабло перемагає, не вірю, що він витримає 3 роки в Саудівській Аравії.
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