У Роналду было большое предложение из МЛС

Вчера Криштиану Роналду официально подписал контракт с «Аль-Насром». Однако у португальца были и другие варианты продолжения карьеры.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, подписать Роналду пытался клуб МЛС «Спортинг Канзас Сити». При чем, первый контакты были еще до скандального интервью Роналду Пирсу Моргану.

С финансовой точки зрения предложения «Спортинга Канзас Сити» также было очень внушительным, но Роналду выбрал вариант с «Аль-Насром», где будет зарабатывать 200 миллионов евро в год.