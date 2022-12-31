Стала известна зарплата Роналду в Аль-Насре
Годовой оклад звездного португальца составит 200 миллионов евро
Накануне «Аль-Наср» официально объявил о подписании контракта с португальским нападающим Криштиану Роналду.
Инсайдеры сообщили, сколько 37-летний форвард будет зарабатывать в новой команде. Годовой оклад Роналду составит 200 миллионов евро (с учетом реализации коммерческих прав). Ни один футболист мира ранее не получал такую большую сумму.
200 млн евро в год – это 16,6 млн евро в месяц, 3,8 миллиона евро в неделю, 550 000 евро в день, 23 000 евро в час, 385 евро в минуту, 6,4 евро в секунду.
Напомним, ранее стал известен игровой номер Роналду в «Аль-Насре».
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