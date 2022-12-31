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31 декабря 2022, 13:34 |
32
0

Ланс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Битва с похмелья между явным фаворитом и его неожиданным преследователем

31 декабря 2022, 13:34 |
32
0
Ланс – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 января, в Лансе на стадионе «Стад Феликс Болар» состоится матч семнадцатого тура чемпионата Франции по футболу, в котором сыграют «Ланс» и ПСЖ. Стартовый свисток арбитра Жерома Бризара прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ланс


Лишь однажды в своей истории «Ланс» приходил ко громкому успеху в рамках чемпионата родной страны – чемпионский сезон-1997/98 в клубе вспоминают и по сей день, так как кроме этого весомых достижений в новейшей истории «красно-желтых» фактически нет. В начале 2010-х затянулся период, когда команда не могла вылезти из второго дивизиона французского футбола, но, когда это все-таки случилось двумя сезонами ранее, то представители региона О-де-Франс сразу же прыгнули на седьмую строчку, около которой старались держаться еще в начале века.

Грамотный подход к трансферной политике, своевременные и удачные вложения, отсутствие страха продавать ведущих футболистов – все это привело к тому, что под руководством Франка Эза вырос действительно боевой коллектив, и для этого, на удивление, не понадобилось засыпать деньгами прибрежную часть города, как это сделали в «Марселе». С другой стороны, очевидно, что потолок возможностей у этой команды также установлен достаточно жестко, а результаты вроде победы над ПСЖ все равно будут восприниматься как сенсация. И мало кому в таком случае интересно, что у «Ланса» оборона настолько же надежна, насколько и у парижан (10 пропущенных голов), а единственное поражение в сезоне датируется еще началом октября (от «Лилля», 0:1).

ПСЖ


Доминирующая позиция «Пари Сен-Жермен» в национальном первенстве, которой столичному клубу удалось достичь благодаря неконтролируемым финансовым вложениям, практически не оставляет надежд на конкуренцию в борьбе за первую строчку Лиги 1 в последние годы. Исключением был только феноменальный «Лилль» двумя сезонами ранее, который возглавлял Кристоф Галтье – нынешний главный тренер «красно-синих». Однако в этом футбольном году во Франции что-то пошло не так, и позади ПСЖ в турнирной таблице сейчас находится отнюдь не амбициозный проект «Марселя».

Дистанция в семь очков позволяет столичному коллективу чувствовать себя уверенно в контексте отдельно взятой дуэли, однако в плане индивидуального соперничества «Ланс» неплохо потрепал парижан в последние годы. Доходило даже до победы скромного коллектива осенью 2020 года, тогда как обе дуэли в прошлом сезоне завершились с одинаковым счетом – 1:1. Не без проблем команда Галтье вернулась и после чемпионата мира-2022, устроив драматическую развязку с пенальти от Мбаппе в компенсированное время домашнего матча против «Страсбура» несколькими днями ранее (2:1). К слову, в той игре был удален Неймар, поэтому финалист мундиаля в Катаре в предстоящем матче может, в условиях отпуска Месси, единолично обеспечить команде преимущество в матче против прямого конкурента. Для психологии юного исполнителя это было бы очень кстати.

Ориентировочные составы


«Ланс»: Самба – Граде, Дансо, Медина – Мачадо, Онана, Фофана, Абдул Самед, Франковски – Опенда, Сотока.

ПСЖ: Доннарумма – Бернат, Рамос, Маркиньос, Хакими – Руис, Витинья, Верратти – Солер – Экетике, Мбаппе.

Не сыграют: Букса, Кабо, Фариньяс – Кимпембе, Мендеш, Месси, Неймар, Пембеле.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре лидер будет иметь большие проблемы. Нашей ставкой будет позиция – «Ланс» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 2.41 по линии Parimatch.

1 января, воскресенье

«Ланс» – ПСЖ
Ланс. «Стад Феликс Болар». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Жером Бризар (Франция)
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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