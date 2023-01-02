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Чемпионат Франции
Ланс
01.01.2023, FT 3 : 1
ПСЖ
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Франция
02 января 2023, 01:10 |
77
0

Ланс – ПСЖ – 3:1. Без Месси и Неймара никак. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Франции

02 января 2023, 01:10 |
77
0
Ланс – ПСЖ – 3:1. Без Месси и Неймара никак. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 января, в матче 17-го тура французской Лиги 1 «Ланс» принял на своем поле «ПСЖ».

Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Чемпионат Франции. 17-й тур

Ланс – ПСЖ – 3:1

Голы: Франковски, 5, Опенда, 28, Клод Морис, 48 – Экитике, 8

Видеообзор матча

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Алекси Клод-Морис (Ланс).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Луа Опенда (Ланс).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (ПСЖ).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Пшемыслав Франковский (Ланс).
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу Ланс - ПСЖ Ланс ПСЖ Килиан Мбаппе видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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