ТЕТЕ: «Трансфер в январе? Это не мое дело»

Вингер «Лиона» Тете, который выступает во французском клубе на правах аренды из «Шахтера», прокомментировал слухи о его возможном трансфере в одну из команд английской Премьер-лиги.

«Останусь ли я в «Лионе» или уйду в январе? Это не мое дело. В настоящее время этот вопрос находится в руках моего агента и руководства «Лиона». Моя единственная забота — хорошо тренироваться, играть и отдавать как можно больше голевых передач», - подчеркнул бразилец.

28 декабря Тете вышел в стартовом составе «ткачей» на гостевой матч 16-го тура Лиги 1 против «Бреста» (4:2), в котором стал автором одного из забитых мячей.

«Это была моя вторая игра в стартовом составе после прихода Лорана Блана [на пост главного тренера]. Я сосредоточен на работе, я отдаюсь этому. Я счастлив вернуться в команду и забить «Бресту». Надеюсь, что это будет продолжаться», - сказал Тете.

В нынешнем сезоне на счету Тете 6 голов в 14 матчах чемпионата Франции.