В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле проиграл «Лиону».



Хозяева пропустил в середине первого тайма и быстро смогли отыграться. Но еще до перерыва они получили в свои ворота еще два гола.



Во второй половине встречи команды обменялись забитыми мячами, разница в два гола сохранилась. Предпоследний мяч в этой встрече забил игрок «Шахтера» Тете, который выступает в «Лионе» на правах аренды.



Чемпионат Франции. 16-й тур

«Брест» – «Лион» – 2:4

Голы: Перейра Лаже (29), Мунье (72) – Какре (21), Шерки (32), пенальти Ляказетт (35), Тете (49).