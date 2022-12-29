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Чемпионат Франции
Брест
28.12.2022, FT 2 : 4
Лион
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Франция
29 декабря 2022, 07:53 | Обновлено 29 декабря 2022, 07:55
113
0

Брест – Лион – 2:4. С голом Тете. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции

29 декабря 2022, 07:53 | Обновлено 29 декабря 2022, 07:55
113
0
Брест – Лион – 2:4. С голом Тете. Видео голов и обзор матча
ФК Лион

В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле проиграл «Лиону».

Хозяева пропустил в середине первого тайма и быстро смогли отыграться. Но еще до перерыва они получили в свои ворота еще два гола.

Во второй половине встречи команды обменялись забитыми мячами, разница в два гола сохранилась. Предпоследний мяч в этой встрече забил игрок «Шахтера» Тете, который выступает в «Лионе» на правах аренды.

Чемпионат Франции. 16-й тур

«Брест» – «Лион» – 2:4
Голы: Перейра Лаже (29), Мунье (72) – Какре (21), Шерки (32), пенальти Ляказетт (35), Тете (49).

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Стив Мунье (Брест).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лион).
35’
ГОЛ ! С пенальти забил Александр Ляказетт (Лион).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Перейра Лаге (Брест).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Максенс Какере (Лион).
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Лига 1 чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Брест (Франция) Лион
Источник Sport.ua
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