Брест – Лион – 2:4. С голом Тете. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Франции
В матче 16-го тура французской Лиги 1 «Брест» на своем поле проиграл «Лиону».
Хозяева пропустил в середине первого тайма и быстро смогли отыграться. Но еще до перерыва они получили в свои ворота еще два гола.
Во второй половине встречи команды обменялись забитыми мячами, разница в два гола сохранилась. Предпоследний мяч в этой встрече забил игрок «Шахтера» Тете, который выступает в «Лионе» на правах аренды.
Чемпионат Франции. 16-й тур
«Брест» – «Лион» – 2:4
Голы: Перейра Лаже (29), Мунье (72) – Какре (21), Шерки (32), пенальти Ляказетт (35), Тете (49).
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В Гельзенкирхене состоится традиционная шоу-гонка
23-летний вингер будет носить в «Ливерпуле» 18-й номер