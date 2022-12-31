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  4. КЛОПП: «Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей»
Англия
31 декабря 2022, 09:17 |
166
0

КЛОПП: «Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей»

Наставник «Ливерпуля» – о победе над «Лестером»

31 декабря 2022, 09:17 |
166
0
КЛОПП: «Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (2:1) в матче 18-го тура английской Премьер-лиги.

«В этом сезоне речь идет о топ-7. Сейчас мы все знаем, что «Ньюкасл» – это очень сильный претендент. Только четыре команды попадут в Лигу чемпионов. Сейчас кажется, что осталось два места.

«Арсенал» проводит выдающийся сезон. «Манчестер Сити» – это «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» явно возвращается, «Тоттенхэм» упорно борется, «Челси» все еще здесь.

Будет сложно. Нам нужно провести вторую половину сезона выдающимся образом, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Это и есть наша цель. Мы под давлением, как и другие команды, ведь знать, что мы на несколько очков позади – не самое приятное ощущение. Нас ждет прекрасная битва со множеством чудесных матчей», - сказал Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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