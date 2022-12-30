Другие новости30 декабря 2022, 23:12 |
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Рафаэль НАДАЛЬ: «Наследие Пеле всегда будет с нами»
Испанский теннисист – о смерти легенды футбола
30 декабря 2022, 23:12 |
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Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль у себя в Инстаграме прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле:
«Мировой спорт в большом трауре. Грустный день не только для мира футбола, но и всего спорта. Его наследие всегда будет с нами.
Я не видел, как он играл, мне не так повезло. Но меня всегда учили и говорили, что он – Король футбола».
Ранее смерть Пеле также прокомментировал Роджер Федерер.
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