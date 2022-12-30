Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Наследие Пеле всегда будет с нами»
Другие новости
30 декабря 2022, 23:12 |
82
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Наследие Пеле всегда будет с нами»

Испанский теннисист – о смерти легенды футбола

30 декабря 2022, 23:12 |
82
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Наследие Пеле всегда будет с нами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль у себя в Инстаграме прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле:

«Мировой спорт в большом трауре. Грустный день не только для мира футбола, но и всего спорта. Его наследие всегда будет с нами.

Я не видел, как он играл, мне не так повезло. Но меня всегда учили и говорили, что он – Король футбола».

Ранее смерть Пеле также прокомментировал Роджер Федерер.

По теме:
Роджер ФЕДЕРЕР: «Пеле был одной из первых глобальных икон спорта»
Ханс-Дитер ФЛИК: «Никогда не было игрока лучше, чем Пеле»
Гвардиола назвал вечных футболистов во главе с Пеле
Рафаэль Надаль Пеле
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арабские источники: Роналду подписал контракт с Аль-Насром
Футбол | 30 декабря 2022, 20:17 9
Арабские источники: Роналду подписал контракт с Аль-Насром
Арабские источники: Роналду подписал контракт с Аль-Насром

Португалец все же переберется в Саудовскую Аравию

Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Футбол | 30 декабря 2022, 20:45 1
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски

«Эспаньол» возмущен тем, что поляк сыграет за «Барселону» в каталонском дерби

Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
Футбол | 29.12.2022, 23:59
Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
Он был гением. Как мир футбола прощается с Пеле
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
Война | 30.12.2022, 14:29
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
3,4 тысячи украинских военных попали в плен, 15 тысяч — пропали без вести
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
Футбол | 30.12.2022, 18:42
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
«Почему они вообще поддерживают россию». В Австралии обратились к ФИФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле
В Бразилии назвали точную причину смерти Пеле
30.12.2022, 05:43
Футбол
МЧМ по хоккею. Канада заброосила 11 шайб, Словакия обыграла США
МЧМ по хоккею. Канада заброосила 11 шайб, Словакия обыграла США
29.12.2022, 07:16
Хоккей
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
Жеваго во Франции отправлен под экстрадиционный арест
29.12.2022, 20:12 7
Футбол
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
Ужасные новости из Бразилии: не стало Короля футбола. Легендарный Пеле умер
29.12.2022, 21:15 29
Футбол
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
29.12.2022, 14:05 13
Футбол
Стали известны подробности задержания Джервонты Дэвиса
Стали известны подробности задержания Джервонты Дэвиса
29.12.2022, 07:20
Бокс
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
29.12.2022, 22:41 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я годами был одержим победой над Кличко»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я годами был одержим победой над Кличко»
29.12.2022, 08:30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности