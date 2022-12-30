Рафаэль НАДАЛЬ: «Наследие Пеле всегда будет с нами»

Звездный испанский теннисист Рафаэль Надаль у себя в Инстаграме прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле:

«Мировой спорт в большом трауре. Грустный день не только для мира футбола, но и всего спорта. Его наследие всегда будет с нами.

Я не видел, как он играл, мне не так повезло. Но меня всегда учили и говорили, что он – Король футбола».

Ранее смерть Пеле также прокомментировал Роджер Федерер.