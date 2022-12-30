Роджер ФЕДЕРЕР: «Пеле был одной из первых глобальных икон спорта»

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле:

«Спасибо тебе за то, что ты вдохновлял миллионы фанатов спорта и спортсменов. Мне так повезло встретиться с тобой, получить шанс поучиться у тебя и понаблюдать за тобой. Ты был одной из первых глобальных икон спорта.

Покойся с миром, Король Пеле!».