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  4. Роджер ФЕДЕРЕР: «Пеле был одной из первых глобальных икон спорта»
Бразилия
30 декабря 2022, 22:06 |
278
0

Роджер ФЕДЕРЕР: «Пеле был одной из первых глобальных икон спорта»

Легендарный теннисист – о смерти «Короля футбола»

30 декабря 2022, 22:06 |
278
0
Роджер ФЕДЕРЕР: «Пеле был одной из первых глобальных икон спорта»
Instagram. Пеле и Роджер Федерер

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле:

«Спасибо тебе за то, что ты вдохновлял миллионы фанатов спорта и спортсменов. Мне так повезло встретиться с тобой, получить шанс поучиться у тебя и понаблюдать за тобой. Ты был одной из первых глобальных икон спорта.

Покойся с миром, Король Пеле!».

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Роджер Федерер Пеле фото
Источник Instagram
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