Бразилия30 декабря 2022, 22:06 |
278
0
Роджер ФЕДЕРЕР: «Пеле был одной из первых глобальных икон спорта»
Легендарный теннисист – о смерти «Короля футбола»
30 декабря 2022, 22:06 |
278
0
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал смерть легендарного бразильского футболиста Пеле:
«Спасибо тебе за то, что ты вдохновлял миллионы фанатов спорта и спортсменов. Мне так повезло встретиться с тобой, получить шанс поучиться у тебя и понаблюдать за тобой. Ты был одной из первых глобальных икон спорта.
Покойся с миром, Король Пеле!».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 декабря 2022, 21:25 3
Подписание контракта не за горами
Футбол | 30 декабря 2022, 16:50 6
Главный по футболу в рф – о будущем вверенного ему хозяйства
Футбол | 29.12.2022, 23:59
Футбол | 30.12.2022, 06:00
Футбол | 29.12.2022, 23:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.12.2022, 01:00
29.12.2022, 22:11 7
29.12.2022, 21:15 29
30.12.2022, 05:43
29.12.2022, 22:41 2
29.12.2022, 08:30
29.12.2022, 16:30 6
28.12.2022, 23:00