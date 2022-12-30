Испания30 декабря 2022, 22:52 |
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Ла Лига. Ничья Севильи и Сельты, победа Хетафе
Продолжается 15-й тур Ла Лиги
30 декабря 2022, 22:52 |
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Состоялись еще три матча в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги. «Хетафе» уверенно обыграл «Мальорку» благодаря дублю Борхи Майораля. «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Сельтой», и заканчивала матч вдесятером.
Ла Лига. 15-й тур
«Хетафе» – «Мальорка» – 2:0
Голы: Майораль 51, 78
«Кадис» – «Альмерия» – 1:1
Голы: Перес 83 – Мелеро 40
«Сельта» - «Севилья» - 1:1
Голы: Вейга 33 – Салас 54
Удаление: Кармона 86 (Севилья)
Вчера «Атлетико» обыграл «Эльче».
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