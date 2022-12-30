Ла Лига. Ничья Севильи и Сельты, победа Хетафе

Состоялись еще три матча в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги. «Хетафе» уверенно обыграл «Мальорку» благодаря дублю Борхи Майораля. «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Сельтой», и заканчивала матч вдесятером.

Ла Лига. 15-й тур

«Хетафе» – «Мальорка» – 2:0

Голы: Майораль 51, 78

«Кадис» – «Альмерия» – 1:1

Голы: Перес 83 – Мелеро 40

«Сельта» - «Севилья» - 1:1

Голы: Вейга 33 – Салас 54

Удаление: Кармона 86 (Севилья)

Вчера «Атлетико» обыграл «Эльче».