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Испания
30 декабря 2022, 22:52 |
20
0

Ла Лига. Ничья Севильи и Сельты, победа Хетафе

Продолжается 15-й тур Ла Лиги

30 декабря 2022, 22:52 |
20
0
Ла Лига. Ничья Севильи и Сельты, победа Хетафе
ФК Севилья

Состоялись еще три матча в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги. «Хетафе» уверенно обыграл «Мальорку» благодаря дублю Борхи Майораля. «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Сельтой», и заканчивала матч вдесятером.

Ла Лига. 15-й тур

«Хетафе» – «Мальорка» – 2:0
Голы: Майораль 51, 78

«Кадис» – «Альмерия» – 1:1
Голы: Перес 83 – Мелеро 40

«Сельта» - «Севилья» - 1:1
Голы: Вейга 33 – Салас 54
Удаление: Кармона 86 (Севилья)

Вчера «Атлетико» обыграл «Эльче».

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Ла Лига Хетафе Мальорка Кадис Альмерия Сельта Севилья
Источник Sport.ua
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