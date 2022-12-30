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Испания
30 декабря 2022, 20:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 21:04
2342
1

Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски

«Эспаньол» возмущен тем, что поляк сыграет за «Барселону» в каталонском дерби

30 декабря 2022, 20:45 | Обновлено 30 декабря 2022, 21:04
2342
1
Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски
Twitter. Роберт Левандовски

Каталонский футбольный клуб «Эспаньол» опубликовал на своей сайте официально заявление после того, Центральный арбитражный суд Мадрида разрешил польскому форварду «Барселоны» Роберту Левандовски сыграть в завтрашнем против них.

Дело в том, что дисквалификация Левандовски была приостановлена из-за того, что «Барселона» подала апелляцию и нужно время, чтобы этот запрос был рассмотрен.

«Эспаньол» не видит никаких причин, заставляющих инстанцию принимать такое решение. По их мнению, интересы «Барселоны» почему-то были поставлены выше интересов других клубов, которые должны экстренно подстраиваться под новые условия.

Отметим, что 8 ноября «Барселона» сыграла в 14-ом туре Ла Лиги против «Осасуны». В том поединке 34-летний Роберт был удален с поля, а когда он его покидал – он показал неприличный жест. Спортивный административный суд решил за этот инцидент дисквалифицировать Левандовски на три игры.

К слову, матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» пройдет уже завтра, 31 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.

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Эспаньол Барселона Барселона - Эспаньол чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роберт Левандовски дисквалификация
Источник ФК Эспаньол
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Serhii P.
А Барселона то не каталонці?
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