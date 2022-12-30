Скандал в Испании? Каталонский клуб разгневан из-за ситуации с Левандовски

Каталонский футбольный клуб «Эспаньол» опубликовал на своей сайте официально заявление после того, Центральный арбитражный суд Мадрида разрешил польскому форварду «Барселоны» Роберту Левандовски сыграть в завтрашнем против них.

Дело в том, что дисквалификация Левандовски была приостановлена из-за того, что «Барселона» подала апелляцию и нужно время, чтобы этот запрос был рассмотрен.

«Эспаньол» не видит никаких причин, заставляющих инстанцию принимать такое решение. По их мнению, интересы «Барселоны» почему-то были поставлены выше интересов других клубов, которые должны экстренно подстраиваться под новые условия.

Отметим, что 8 ноября «Барселона» сыграла в 14-ом туре Ла Лиги против «Осасуны». В том поединке 34-летний Роберт был удален с поля, а когда он его покидал – он показал неприличный жест. Спортивный административный суд решил за этот инцидент дисквалифицировать Левандовски на три игры.

К слову, матч между «Барселоной» и «Эспаньолом» пройдет уже завтра, 31 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по Киеву.