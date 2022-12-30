Как так? Левандовски сможет сыграть в Ла Лиге, хотя был дисквалифицирован

Польский форвард испанского футбольного клуба «Барселона Роберт Левандовски сможет сыграть в 15-ом туре чемпионата Испании по футболу против «Эспаньола», не смотря на то, что был дисквалифицирован на 3 матча.

8 ноября каталонский клуб сыграл в 14-ом туре Ла Лиги против «Осасуны». В том поединке 34-летний Роберт был удален с поля, а когда он его покидал – он показал неприличный жест.

Спортивный административный суд решил за этот инцидент дисквалифицировать Левандовски на три игры. Но уже в скором времени «Барселона» подала документы на апелляцию этого вердикта в высший орган – мадридский суд по урегулированию споров. Из-за этого решение спортивного административного суда было приостановлено до завершения анализа аргументов «Барселоны» по поводу сокращения дисквалификации.

Поэтому в завтрашнем матче против «Эспаньола» Левандовски сможет помочь «Барселоне». Отметим, что стартовый свисток в каталонском дерби прозвучит в 22:30 по Киеву.