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  4. Как так? Левандовски сможет сыграть в Ла Лиге, хотя был дисквалифицирован
Испания
30 декабря 2022, 19:05 |
755
0

Как так? Левандовски сможет сыграть в Ла Лиге, хотя был дисквалифицирован

Все из-за апелляции, которую подала «Барселона»

30 декабря 2022, 19:05 |
755
0
Как так? Левандовски сможет сыграть в Ла Лиге, хотя был дисквалифицирован
Twitter

Польский форвард испанского футбольного клуба «Барселона Роберт Левандовски сможет сыграть в 15-ом туре чемпионата Испании по футболу против «Эспаньола», не смотря на то, что был дисквалифицирован на 3 матча.

8 ноября каталонский клуб сыграл в 14-ом туре Ла Лиги против «Осасуны». В том поединке 34-летний Роберт был удален с поля, а когда он его покидал – он показал неприличный жест.

Спортивный административный суд решил за этот инцидент дисквалифицировать Левандовски на три игры. Но уже в скором времени «Барселона» подала документы на апелляцию этого вердикта в высший орган – мадридский суд по урегулированию споров. Из-за этого решение спортивного административного суда было приостановлено до завершения анализа аргументов «Барселоны» по поводу сокращения дисквалификации.

Поэтому в завтрашнем матче против «Эспаньола» Левандовски сможет помочь «Барселоне». Отметим, что стартовый свисток в каталонском дерби прозвучит в 22:30 по Киеву.

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Эспаньол Барселона Барселона - Эспаньол Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роберт Левандовски дисквалификация
Источник ФК Барселона
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