Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может быть дисквалифицирован на 3 матча.

Нападающий «Барселоны» получил красную карточку в матче с «Осасуной» (2:1). На 13-й минуте поляк получил предупреждение после того, как завалил на газон защитника Начо Видаля. А на 30-й минуте арбитр Хесус Хиль Мансано показал форварду вторую желтую карточку за удар локтем в защитника Давида Гарсию. Как итог – удаление с поля.

Сообщается, что Левандовского могут дисквалифицировать на 3 матча из-за его жеста. Роберт коснулся носа после удаления – этот жест в Польше намекает на высокомерие.

К слову, Жерар Пике, который был также удален в этом матче за оскорбления судьи, может быть дисквалифицирован на 6 матчей, но игрок уже завершил карьеру.