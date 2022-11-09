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Испания
09 ноября 2022, 12:01 |
605
1

Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски

Роберту грозит отстранение на 3 матча

09 ноября 2022, 12:01 |
605
1
Стало известно, на сколько могут дисквалифицировать Левандовски
Instagram. Роберт Левандовски

Форвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может быть дисквалифицирован на 3 матча.

Нападающий «Барселоны» получил красную карточку в матче с «Осасуной» (2:1). На 13-й минуте поляк получил предупреждение после того, как завалил на газон защитника Начо Видаля. А на 30-й минуте арбитр Хесус Хиль Мансано показал форварду вторую желтую карточку за удар локтем в защитника Давида Гарсию. Как итог – удаление с поля.

Сообщается, что Левандовского могут дисквалифицировать на 3 матча из-за его жеста. Роберт коснулся носа после удаления – этот жест в Польше намекает на высокомерие.

К слову, Жерар Пике, который был также удален в этом матче за оскорбления судьи, может быть дисквалифицирован на 6 матчей, но игрок уже завершил карьеру.

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Источник Cope
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Tasha19
Пряма червона то пропуск трьох ігор. Червона за другу жовту має бути одна гра.
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