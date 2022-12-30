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Италия
30 декабря 2022, 17:57 | Обновлено 30 декабря 2022, 18:07
354
0

В одни ворота. Аталанта с голом Малиновского крупно победила в спарринге

Бергамаски готовятся к возобновлению чемпионата Италии

30 декабря 2022, 17:57 | Обновлено 30 декабря 2022, 18:07
354
0
В одни ворота. Аталанта с голом Малиновского крупно победила в спарринге
ФК Аталанта

В пятницу, 30 декабря, «Аталанта» провела товарищеский поединок, в котором померялась силами с клубом «Крема» из Серии D национального чемпионата.

Игра прошла под диктовку футболистов команды из Бергамо. Уже на 11-й минуте стараниями украинского полузащитника Руслана Малиновского бергамаски повели в счете. До перерыва они затем отличились еще трижды – 4:0.

Во втором тайме одностороннее движение к воротам «Крема» продолжилось. Впрочем, и игрокам Крема» удалась одна голевая атака. В итоге «Аталанта» добилась в матче победы со счетом 10:1.

Напомним, первую игру в Серии А после паузы на ЧМ-2022 Аталанта» проведет 4 января. Соперник – «Специя». В таблице чемпионата Италии «богиня» занимает 6 место с 27 очками.

Товарищеский матч

Аталанта – Крема – 10:1

Голы: Малиновский, 11, Сапата, 22, 49, 77, 89, Пашалич, 33, Дзаппакоста, 45+1, Муриэль, 73 пенальти, 86, Скальвини, 83 - ???, 65

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Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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