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Италия
30 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 30 декабря 2022, 17:40
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Малиновский забил за Аталанту в спарринге

Украинец отличился в игре с клубом из Серии D

30 декабря 2022, 17:11 | Обновлено 30 декабря 2022, 17:40
810
0
Малиновский забил за Аталанту в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В пятницу, 30 декабря, «Аталанта» в рамках подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Италии проводит товарищеский матч с клубом «Крема», который выступает в Серии D.

На 11-й минуте поединка бергамаски повели в счете после гола в исполнении Руслана Малиновского. Почин от украинца продолжили Сапата, Пашалич и Дзаппакоста. Голы в их исполнении позволили «Аталанте» добиться к перерыву крупного перевеса. 4:0.

В эти минуты идет второй тайма в матче «Аталанты» с «Крема». Счет 9:1 в пользу команды из Бергамо.

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Руслан Малиновский Серия A Аталанта Крема
Источник Sport.ua
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