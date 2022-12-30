Малиновский забил за Аталанту в спарринге

В пятницу, 30 декабря, «Аталанта» в рамках подготовки к возобновлению сезона в чемпионате Италии проводит товарищеский матч с клубом «Крема», который выступает в Серии D.

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На 11-й минуте поединка бергамаски повели в счете после гола в исполнении Руслана Малиновского. Почин от украинца продолжили Сапата, Пашалич и Дзаппакоста. Голы в их исполнении позволили «Аталанте» добиться к перерыву крупного перевеса. 4:0.

В эти минуты идет второй тайма в матче «Аталанты» с «Крема». Счет 9:1 в пользу команды из Бергамо.