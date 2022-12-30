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Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 16:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:46
432
0

Бек Шахтера отказался от игры за сборную Бразилии U-20 ради Реала

Винисиус Тобиас хочет как можно лучше показать себя в стане мадридцев

30 декабря 2022, 16:43 | Обновлено 30 декабря 2022, 16:46
432
0
Бек Шахтера отказался от игры за сборную Бразилии U-20 ради Реала
Instagram. Винисиус Тобиас

18-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который нынче на правах аренды выступает за дубль мадридского «Реала», который носит название «Реал Кастилья», хочет остаться в столице Испании на постоянной основе.

Ради этого Винисиус Тобиас отказался от участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд в составе сборной Бразилии U-20.

Тобиас полагает, что отъезд в январе на целый месяц в стан «селесао» U-20 негативно скажется на процессе его ассимиляции в «Реале».

Главный тренер «Реала Кастильи» Рауль Гонсалес недавно лестно высказался в адрес Винисиуса Тобиаса и дал понять, что считает этого игрока полезным в будущем для первой команды клуба.

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Источник Bernabéu Digital
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