Бек Шахтера отказался от игры за сборную Бразилии U-20 ради Реала

18-летний правый фулбек «Шахтера» Винисиус Тобиас, который нынче на правах аренды выступает за дубль мадридского «Реала», который носит название «Реал Кастилья», хочет остаться в столице Испании на постоянной основе.

Ради этого Винисиус Тобиас отказался от участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд в составе сборной Бразилии U-20.

Тобиас полагает, что отъезд в январе на целый месяц в стан «селесао» U-20 негативно скажется на процессе его ассимиляции в «Реале».

Главный тренер «Реала Кастильи» Рауль Гонсалес недавно лестно высказался в адрес Винисиуса Тобиаса и дал понять, что считает этого игрока полезным в будущем для первой команды клуба.