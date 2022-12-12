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Испания
12 декабря 2022, 14:10 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:11
919
0

Рауль рассказал, какие планы у Реала на фулбека Шахтера

Мадридский клуб имеет возможность выкупить Винисиуса Тобиаса за 18 миллионов евро

12 декабря 2022, 14:10 | Обновлено 12 декабря 2022, 14:11
919
0
Рауль рассказал, какие планы у Реала на фулбека Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Главный тренер «Реала Кастильи», которая является дублем мадридского «Реала», Рауль рассказал о том, как проявляет себя в аренде из «Шахтера» Винисиус Тобиас, а также поделился планами клуба относительно возможного выкупа «бланкос» правого фулбека.

«В эти четыре или пять месяцев он становится лучше. В атаке у него есть качество, и он осмеливается делать все больше и больше вещей на поле. В обороне, когда команда была организована и играла с пятью защитниками, мы помогли ему прогрессировать».

«Вопрос трансферного решения не зависит от меня, но Винисиус Тобиас – молодой игрок, в котором можно увидеть прогресс. Будем надеяться, что он останется в этом сезоне и когда будет принято решение, что это будет лучше для него и для клуба. Я намерен помочь ему, как и всем остальным, искать его лучшую версию и помогать аккумулировать успешные матчи», - сказал Рауль.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» решило пока не спешить в вопросе активации опции выкупа у «Шахтера» Винисиуса Тобиаса.

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Источник Marca
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