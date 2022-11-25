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Украина. Премьер лига
25 ноября 2022, 22:36 |
1446
3

Реал не спешит активировать опцию на выкуп защитника Шахтера

Винисиус Тобиас до конца сезона играет за резервистов «бланкос» на правах аренды

25 ноября 2022, 22:36 |
1446
3
Реал не спешит активировать опцию на выкуп защитника Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Тобиас

Мадридский «Реал», который в целом удовлетворен прогрессом арендованного у «Шахтера» правого фулбека Винисиуса Тобиаса, не будет в ближайшее время педалировать вопрос активации опции выкупа контракта бразильца.

Президент «Реала» Флорентино Перес считает, что Тобиас может в перспективе решить вопрос замены на правом фланге обороны Дани Карвахаля, но пока не готов приступать к переговорам с «Шахтером» о полноценном выкупе игрока.

Ожидается, что «Реал» вступит в переговоры с «горняками» ближе к апрелю-маю следующего года, причем постарается договориться с украинским клубом о продлении аренды Винисиуса Тобиаса еще на один сезон.

В мадридском клубе считают, что им стоит продолжить оценивать качество прогресса Винисиуса Тобиаса, чтобы понять, действительно ли бразилец способен выйти на топ-уровень по качеству игры.

Ранее сообщалось, что «Реал» сможет выкупить Тобиаса за 18 миллионов евро. Стоимость аренды составит 2 миллиона евро. Игрок обошелся «Шахтеру» в 6 миллионов евро.

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк Реал Мадрид Флорентино Перес трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы
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Источник DefensaCentral
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Gargantua
короче они думают, что война может затянуться и у него контракт закончится
чтобы свободным агентом взять
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