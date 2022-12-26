ФОТО. Трубин и Мудрик попали в сборную топ-вундеркиндов 2022 года
Свою версию команды из лучших молодых футболистов планеты представил портал Footmercato
Портал Footmercato провел опрос внутри редакции по выявлению лучших молодых талантов мирового футбола 2022 года.
В сборную из топ-вундеркиндов попали сразу два украинца, причем оба представляют донецкий «Шахтер» - вратарь Анатолий Трубин и вингер Михаил Мудрик. Оба набрали максимум баллов на своих позициях, что позволило им оказаться в когорте лучших.
Примечательно, что на четвертом месте в опросе на лучшего молодого правого фулбека оказался бразилец Винисиус Тобиас, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но он на правах аренды играет за «Кастилью» - дубль мадридского «Реала».
Также среди номинантов нашлось место для вратаря «Динамо» Руслана Нещерета и центрбека «бело-синих» Ильи Забарного, но они набрали 1 и 2 балла в опросе соответственно, всерьез отстав от лидеров на своих позициях.
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