Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Трубин и Мудрик попали в сборную топ-вундеркиндов 2022 года
Украина. Премьер лига
26 декабря 2022, 17:49 |
884
1

ФОТО. Трубин и Мудрик попали в сборную топ-вундеркиндов 2022 года

Свою версию команды из лучших молодых футболистов планеты представил портал Footmercato

26 декабря 2022, 17:49 |
884
1
ФОТО. Трубин и Мудрик попали в сборную топ-вундеркиндов 2022 года
shakhtar.com. Анатолий Трубин

Портал Footmercato провел опрос внутри редакции по выявлению лучших молодых талантов мирового футбола 2022 года.

В сборную из топ-вундеркиндов попали сразу два украинца, причем оба представляют донецкий «Шахтер» - вратарь Анатолий Трубин и вингер Михаил Мудрик. Оба набрали максимум баллов на своих позициях, что позволило им оказаться в когорте лучших.

Footmercato

Примечательно, что на четвертом месте в опросе на лучшего молодого правого фулбека оказался бразилец Винисиус Тобиас, контракт которого принадлежит «Шахтеру», но он на правах аренды играет за «Кастилью» - дубль мадридского «Реала».

Также среди номинантов нашлось место для вратаря «Динамо» Руслана Нещерета и центрбека «бело-синих» Ильи Забарного, но они набрали 1 и 2 балла в опросе соответственно, всерьез отстав от лидеров на своих позициях.

По теме:
Сидорчук назвал игроков, с которыми ему было комфортнее всего играть
Сидорчук назвал игроков, которые могут стать капитанами Динамо после него
ЙОВИЧЕВИЧ: «В Хорватии у Мудрика уже было бы 100 матчей, у Судакова - 70»
Анатолий Трубин Михаил Мудрик Шахтер Донецк Винисиус Тобиас Руслан Нещерет Илья Забарный Динамо Киев Реал Мадрид Кастилья
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Footmercato
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»
Футбол | 25 декабря 2022, 18:57 11
РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»
РОНАЛДО: «Мбаппе заслуживал стать лучшим футболистом ЧМ-2022»

Легендарный бразилец похвалил французского форварда

Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Футбол | 25 декабря 2022, 23:59 8
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом
Источник: Мудрик достиг предварительных договоренностей с Арсеналом

Об этом в своем Twitter сообщил журналист Николо Скира

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Футбол | 26.12.2022, 15:15
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 декабря
Карим Бензема: французская легенда, но не легенда Франции
Футбол | 26.12.2022, 10:58
Карим Бензема: французская легенда, но не легенда Франции
Карим Бензема: французская легенда, но не легенда Франции
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Футбол | 25.12.2022, 19:39
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Экс-игрок Ювентуса умер в возрасте 49 лет
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Круто👍
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА убивает украинский футбол»
24.12.2022, 19:18 25
Футбол
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
25.12.2022, 05:34
Теннис
ЧУ-2022 по биатлону. Сестры Семеренко и Кривонос выиграли женскую эстафету
ЧУ-2022 по биатлону. Сестры Семеренко и Кривонос выиграли женскую эстафету
25.12.2022, 13:10
Биатлон
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
26.12.2022, 00:35 8
Футбол
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
Рокировка героями ЧМ. Клуб АПЛ заменит Мартинеса. Причина – поведение
25.12.2022, 18:55 7
Футбол
Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
Источник: Сантос готовится к похоронам Пеле
25.12.2022, 20:45 1
Футбол
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
Промоутер: «Хейни будет драться с Ломаченко. Он выйдет в ринг с мастером»
24.12.2022, 17:10 1
Бокс
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
Инна ЯРМОЛЕНКО: «Андрей был в Чернигове, ему больно смотреть на город»
24.12.2022, 16:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности