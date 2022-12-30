Александр КАРАВАЕВ: «Довбик стабилен, а Мудрик талантлив»
Защитник «Динамо» Киев – о лучшем игроке украинского чемпионата в 2022 году
Игрок киевского «Динамо» Александр Караваев выдал сравнительную характеристику Артему Довбику из «Днепра-1» и Михаилу Мудрику из «Шахтера», а также вспомнил ЧМ-2022, состоявшийся в Катаре.
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
– Подводя итоги 2022 года, специалисты и болельщики называют лучших игроков чемпионата Украины. Среди тех, кого вспоминают чаще всего – Артем Довбик из «Днепра-1» и Михаил Мудрик из «Шахтера». В чем сильные качества каждого из них, на ваш взгляд, и кому все же отдадите предпочтение лично вы?
– Пока отдам предпочтение среди этих двух игроков Артему, потому что он демонстрирует стабильность и уже не первый год показывает результат. Но Михаил очень талантлив и имеет все качества для того, чтобы быть на ведущих ролях не только в нашем чемпионате.
– За чемпионатом мира следили, за кого болели?
– Как и на предыдущем чемпионате мира, я болел за Аргентину и лично за Месси. Несмотря на то, что они проиграли первый матч Саудовской Аравии, я все равно был уверен, что они станут чемпионами мира.
– У сборной Украины впереди трудный путь на Евро-2024, в соперниках – топ-сборные Англии и Италии. Многие уже сейчас говорят, что желто-синим особенно не на что рассчитывать… Что можете ответить таким «экспертам»?
– Так же говорили, когда мы играли против тех же сборных Испании, Франции, Португалии. Результат все помнят… Так что и на предстоящие матчи также будем выходить с желанием достичь положительного результата, который позволит нам пробиться на европейское первенство.
Ранее Александр Караваев рассказал о неудачах столичного «Динамо» в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
На первом месте расположился Энцо Фернандес
Вспоминаем невероятные голы легендарного бразильца