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Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 15:41 | Обновлено 30 декабря 2022, 15:54
316
0

Александр КАРАВАЕВ: «Довбик стабилен, а Мудрик талантлив»

Защитник «Динамо» Киев – о лучшем игроке украинского чемпионата в 2022 году

30 декабря 2022, 15:41 | Обновлено 30 декабря 2022, 15:54
316
0
Александр КАРАВАЕВ: «Довбик стабилен, а Мудрик талантлив»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Игрок киевского «Динамо» Александр Караваев выдал сравнительную характеристику Артему Довбику из «Днепра-1» и Михаилу Мудрику из «Шахтера», а также вспомнил ЧМ-2022, состоявшийся в Катаре.

– Подводя итоги 2022 года, специалисты и болельщики называют лучших игроков чемпионата Украины. Среди тех, кого вспоминают чаще всего – Артем Довбик из «Днепра-1» и Михаил Мудрик из «Шахтера». В чем сильные качества каждого из них, на ваш взгляд, и кому все же отдадите предпочтение лично вы?

– Пока отдам предпочтение среди этих двух игроков Артему, потому что он демонстрирует стабильность и уже не первый год показывает результат. Но Михаил очень талантлив и имеет все качества для того, чтобы быть на ведущих ролях не только в нашем чемпионате.

– За чемпионатом мира следили, за кого болели?

– Как и на предыдущем чемпионате мира, я болел за Аргентину и лично за Месси. Несмотря на то, что они проиграли первый матч Саудовской Аравии, я все равно был уверен, что они станут чемпионами мира.

– У сборной Украины впереди трудный путь на Евро-2024, в соперниках – топ-сборные Англии и Италии. Многие уже сейчас говорят, что желто-синим особенно не на что рассчитывать… Что можете ответить таким «экспертам»?

– Так же говорили, когда мы играли против тех же сборных Испании, Франции, Португалии. Результат все помнят… Так что и на предстоящие матчи также будем выходить с желанием достичь положительного результата, который позволит нам пробиться на европейское первенство.

Ранее Александр Караваев рассказал о неудачах столичного «Динамо» в УПЛ.

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Александр Караваев Динамо Киев Российская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу Артем Довбик Михаил Мудрик
Источник FanDay
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