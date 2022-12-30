КАРАВАЕВ: «Не удивляюсь, что Днепр-1 на вершине турнирной таблицы УПЛ»

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал о неудачах столичной команды в УПЛ.



– После первой части сезона в таблице неожиданный лидер – «Днепр-1». Закономерно, как считаете?

– Считаю, что да. «Днепр-1» показывал стабильный и результативный футбол, поэтому не удивляюсь, что они сейчас на вершине турнирной таблицы.



– Что произошло с командой в матче с тем же «Днепром-1» (0:3), с которого «Динамо» стартовало в новом сезоне?

– Этот поединок шел сразу после двух матчей квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», так что, возможно, не подготовились должным образом к игре чемпионата, отдав слишком много физических и эмоциональных сил в играх с португальцами.



– Какие игры, кроме против «Днепра-1», стали провальными для «Динамо»?

– В принципе, можно назвать все матчи, где мы теряли очки. В каждом поединке мы создавали множество моментов, но реализация часто подводила, и из-за этого очень обидно. Над завершением моментов следует работать постоянно.



– Как считаете, во второй части сезона можно исправить ситуацию? Что нужно сделать, чтобы не повторять ошибки?

– Все в наших ногах и головах. В целом, ничего не потеряно, все будет зависеть от нас. Если выигрываем все матчи, обыгрываем своих конкурентов, то можем стать чемпионами. Обязательно проанализируем первую часть сезона, увидим допущенные ошибки и все исправим.