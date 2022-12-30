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  4. КАРАВАЕВ: «Не удивляюсь, что Днепр-1 на вершине турнирной таблицы УПЛ»
Украина. Премьер лига
30 декабря 2022, 12:52 |
251
1

КАРАВАЕВ: «Не удивляюсь, что Днепр-1 на вершине турнирной таблицы УПЛ»

Игрок «Динамо» – о неудачах своей команды на внутренней арене

30 декабря 2022, 12:52 |
251
1
КАРАВАЕВ: «Не удивляюсь, что Днепр-1 на вершине турнирной таблицы УПЛ»
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Защитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал о неудачах столичной команды в УПЛ.

– После первой части сезона в таблице неожиданный лидер – «Днепр-1». Закономерно, как считаете?
– Считаю, что да. «Днепр-1» показывал стабильный и результативный футбол, поэтому не удивляюсь, что они сейчас на вершине турнирной таблицы.

– Что произошло с командой в матче с тем же «Днепром-1» (0:3), с которого «Динамо» стартовало в новом сезоне?
– Этот поединок шел сразу после двух матчей квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой», так что, возможно, не подготовились должным образом к игре чемпионата, отдав слишком много физических и эмоциональных сил в играх с португальцами.

– Какие игры, кроме против «Днепра-1», стали провальными для «Динамо»?
– В принципе, можно назвать все матчи, где мы теряли очки. В каждом поединке мы создавали множество моментов, но реализация часто подводила, и из-за этого очень обидно. Над завершением моментов следует работать постоянно.

– Как считаете, во второй части сезона можно исправить ситуацию? Что нужно сделать, чтобы не повторять ошибки?
– Все в наших ногах и головах. В целом, ничего не потеряно, все будет зависеть от нас. Если выигрываем все матчи, обыгрываем своих конкурентов, то можем стать чемпионами. Обязательно проанализируем первую часть сезона, увидим допущенные ошибки и все исправим.

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Источник FanDay
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Комментарии 1
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donnerwetter
Будет удивительно когда они финишируют третьими.
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