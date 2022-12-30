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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Смотрел на Пеле как на инопланетянина»
Бразилия
30 декабря 2022, 11:58 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:59
514
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Смотрел на Пеле как на инопланетянина»

Румын хорошо помнит события полувековой давности

30 декабря 2022, 11:58 | Обновлено 30 декабря 2022, 11:59
514
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Смотрел на Пеле как на инопланетянина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, реагируя на смерть Пеле, вспомнил, как впервые повстречался с легендарным бразильцем накануне ЧМ-1970, где сборная Румынии на групповой стадии уступила «селесао» со счетом 2:3, а Пеле отметился дублем.

«В Румынии есть что-то от Пеле. У меня есть его футболка. С тех пор я ее даже не стирал, на ней до сих пор следы от травы».

«Я был довольно близок к нему по возрасту. У него был необыкновенный образ, я смотрел на него как на инопланетянина».

«В январе 1970 года, за полгода до финального турнира чемпионата мира, я был в турне по Бразилии. Я жил в «Плазе» на знаменитой Копакабане, в том самом отеле, куда приезжали бразильцы для медицинского осмотра и физических тестов. Мы пробыли вместе несколько дней. Рика (Некула Рэдукану – вратарь сборной Румынии на ЧМ-1970 – прим. ред.) вышел перед нами и взял Пеле на руки, более того, он даже немного сжал его. Я потом разговаривал с ним, и это нам помогло, потому что я видел, какие они [бразильцы]. Раньше мы их немного боялись».

Планета Пеле
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Планета Пеле

«Потом этот страх исчез, хотя они и впечатляли нас своей физической конституцией. Мы не привыкли видеть бразильцев такими физически крепкими, пусть невысокими, но с развитой мускулатурой».

«Я не помню, разговаривал ли я с Пеле перед игрой или мы просто столкнулись там, на траве. Моя футболка, та, которую я подарил Пеле, как я понимаю, выставлялась ФИФА в музее футбола в москве, на ЧМ-2018. Наверное, ее кто-то подарил», - сказал Луческу.

Пеле не стало накануне, 29 декабря. Величайший бразильский футболист всех времен умер на 83-м году жизни.

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Источник Digisport.ro
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