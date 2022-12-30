Планета Пеле

…Первый чемпионат мира, который я посмотрел – Мундиаль 1982 года. Тогда чемпионом мира стала Италия. Но я, десятилетний пацан, болел тогда за сборную Бразилии. Бразильцы тогда бесславно завершили свои выступления. А я ждал от них чуда. Увы, не дождался, хотя в их составе и был Пеле. Точнее, «белый Пеле» - Зико.

Настоящего Пеле в режиме реального времени я не видел – в силу нежного возраста. Но аккурат перед чемпионатом мира-1982 по ламповому телевизору «Таурас», в распоряжении которого было всего лишь два канала, я увидел бразильский фильм «Это Пеле». Меня он потряс.

О «Короле футбола» я слышал и до того. Но именно в том фильме я впервые увидел его в деле. Я впервые увидел удар «ножницами» в его исполнении, попытку забить с центра поля (пускай и неудачную), и очень даже удачную попытку забить, пройдя от своих ворот до чужих.

У меня не было особой возможности сравнивать Пеле с другими мастерами кожаного мяча. Ну, разве что, с Гарринчей, о котором узнал приблизительно в то далекое время из книги Фесуненко «Пеле, Гарринча, футбол». То, что видел на экране своего старого телевизора в исполнении звезд советского футбола, в качестве сравнения не годилось. При всем уважении к игрокам киевского и тбилисского «Динамо».

Чем взрослее я становился, тем все отчетливее для меня был образ «Короля футбола». Точнее, так: я при всем желании не мог поставить рядом с Пеле на его вершине никого. Даже Марадону, в игру которого я влюбился в 1986-м. Марадона тоже был футбольным гением. Но гением одного чемпионата мира. Пеле же выиграл три Мундиаля, причем последний, мексиканский, он выиграл в 30 лет – уникальное на то время достижение, став безоговорочно лучшим игроком ЧМ-1970.

Кстати, ту сборную Бразилии образца 1970 года очень многие называют лучшей командой в истории Мундиалей. Я тоже придерживаюсь такого мнения.

С течением времени я смог увидеть все три триумфальных для Пеле чемпионата мира. И еще больше укрепился в своем мнении о величии бразильца. И в своей любви к его национальной команде, пускай и не всегда такой яркой, как в бытность «Короля».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеле

Свою детскую футбольную любовь я несу и дальше. Для меня она простая, однозначная и безальтернативная. Как и вообще любая детская любовь. Она проходит испытание и временем, и «медными трубами». А с годами лишь укрепляется, превращаясь в сказку.

Ее, эту любовь, не испортят ни неподражаемые голы Марадоны англичанам и бельгийцам, ни постоянные разговоры о том, что Пеле иногда «накручивал» счетчик своих забитых мячей в «товарняках», засчитывая и голы на первенство какой-нибудь «водокачки», ни язвительные слухи о том, что Пеле не спас своего закадычного друга по сборной Гарринчу от ядовитых объятий алкоголя.

Не разочаровался я, увидев Пеле «вживую» в матче на честь его 50-летия, где заметно погрузневший «Король» с трудом добегал до чужой штрафной площади. На все свое время – говорил я тогда сам себе. В 50 лет лучше продавать кофе под собственным брендом, нежели быть в идеальной спортивной форме.

И сейчас, когда произошла очередная технологическая трансформация, как некогда в моем детстве, где телевизор победил радиоприемник, так сейчас глобальная Сеть победила телевизор, для меня все равно очевидно, что лучшим футболистом всех времен был, есть и будет бразильский футболист Эдсон Арантис ду Насименту. На прозвище Пеле.

Единственный в истории трехкратный чемпион мира. Человек, не изобретший футбол, но усовершенствовавший эту игру до идеала. Единственный Король, в память о котором должны преклонить колено все остальные короли. Потому что другого такого нет. И вряд ли когда-то будет.

Почивай с миром, мой футбольный кумир. Там, на небесах, тебе тоже найдется работа. Там уже очень много футбольных легенд. Соберешь из них сборную.

Во главе с тобой она будет непобежденной.

Почивай с миром. Твое свято место на земле будет всегда пустым.