Англия30 декабря 2022, 09:37 |
112
0
Брендан РОДЖЕРС: «Матч против Ливерпуля – большой вызов для нас»
Наставник «Лестера» – о предстоящем поединке
30 декабря 2022, 09:37 |
112
0
Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 18-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля».
«Играть на «Энфилде» непросто, нужно суметь продержаться первые 20 минут, этот отрезок очень важен. Предстоящий матч - большой вызов для нашей команды. Нужно верить в свои силы. Мы сыграем на прекрасном стадионе, где сможем проявить свой дух», - сказал Роджерс.
Матч «Ливерпуль» – «Лестер» состоится в пятницу, 30 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 29 декабря 2022, 13:11 1
Удалось сбить 54 ракеты
Футбол | 29 декабря 2022, 16:50 23
Блогер Sport.ua – о перипетиях карьеры форварда сборной Украины
Война | 30.12.2022, 09:14
Футбол | 29.12.2022, 20:35
Футбол | 30.12.2022, 01:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2022, 12:57 2
28.12.2022, 13:28 1
29.12.2022, 16:30 6
28.12.2022, 17:37 14
28.12.2022, 13:30 51
29.12.2022, 09:51 3
28.12.2022, 13:38 5
29.12.2022, 01:00