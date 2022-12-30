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  4. Брендан РОДЖЕРС: «Матч против Ливерпуля – большой вызов для нас»
Англия
30 декабря 2022, 09:37 |
112
0

Брендан РОДЖЕРС: «Матч против Ливерпуля – большой вызов для нас»

Наставник «Лестера» – о предстоящем поединке

30 декабря 2022, 09:37 |
112
0
Брендан РОДЖЕРС: «Матч против Ливерпуля – большой вызов для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от матча 18-го тура английской Премьер-лиги против «Ливерпуля».

«Играть на «Энфилде» непросто, нужно суметь продержаться первые 20 минут, этот отрезок очень важен. Предстоящий матч - большой вызов для нашей команды. Нужно верить в свои силы. Мы сыграем на прекрасном стадионе, где сможем проявить свой дух», - сказал Роджерс.

Матч «Ливерпуль» – «Лестер» состоится в пятницу, 30 декабря. Начало в 22:00 по Киеву.

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Брендан Роджерс Лестер Ливерпуль Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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