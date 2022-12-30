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Бразилия
30 декабря 2022, 05:22 | Обновлено 30 декабря 2022, 05:32
624
0

КАФУ: «Сегодня я потерял своего брата»

Бразильский экс-защитник – о смерти легендарного Пеле

30 декабря 2022, 05:22 | Обновлено 30 декабря 2022, 05:32
624
0
КАФУ: «Сегодня я потерял своего брата»
Твиттер Кафу

52-летний чемпион мира 1994 и 2002 годов Кафу попрощался с 82-летним бразильцем Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.

«Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для вечной жизни». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца. Он просто покинул мир вещей, у которых есть конец, и отправился в мир вещей, у которых нет конца. Прощай, Пеле.

Пеле никогда не умрет... Пеле вечен. Он - король, он уникален... Он будет увековечен в каждом великолепном голе, в каждом мастерском ударе, в каждом из нас, вдохновленных им и всем его поколением. Успокойся, брат, здесь мы продолжим без твоего гения, но с твоим наследием», – написал Кафу в своем Твиттере.

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Пеле Кафу
Источник Sport.ua
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