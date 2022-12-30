КАФУ: «Сегодня я потерял своего брата»
Бразильский экс-защитник – о смерти легендарного Пеле
52-летний чемпион мира 1994 и 2002 годов Кафу попрощался с 82-летним бразильцем Пеле, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря.
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«Сегодня я потерял своего брата. Как христианин-католик я знаю, что «умирая, человек рождается для вечной жизни». У нас будет вся вечность, чтобы быть вместе в доме Отца. Он просто покинул мир вещей, у которых есть конец, и отправился в мир вещей, у которых нет конца. Прощай, Пеле.
Пеле никогда не умрет... Пеле вечен. Он - король, он уникален... Он будет увековечен в каждом великолепном голе, в каждом мастерском ударе, в каждом из нас, вдохновленных им и всем его поколением. Успокойся, брат, здесь мы продолжим без твоего гения, но с твоим наследием», – написал Кафу в своем Твиттере.
Hoje perdi meu irmão. Como cristão católico, sei que é “morrendo que se nasce para a vida eterna”. Teremos toda a eternidade para estarmos juntos na casa do Pai. Ele apenas deixou o mundo das coisas que tem fim e foi para o mundo das coisas que não tem fim. Até um dia, Pelé. pic.twitter.com/J7hz5lbLh7— Cafu. (@officialcafu) December 29, 2022
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