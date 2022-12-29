ВИДЕО. Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд еще не в оптимальной форме»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал дубль Эрлинга Холанда в матче АПЛ с «Лидсом» (победа 3:1):

«Эрлинг любит футбол и, конечно, ему бы хотелось быть на чемпионате мира. Считаю, он еще не набрал ту форму, которая была у него в начале сезона. Когда мы прилетели в Абу-Даби, он не мог тренироваться. К тому же, он большой парень.

Читайте также: Холанд быстрее всех в истории забил 20 голов в АПЛ

Но чем больше он будет играть – тем лучше он будет становиться. Пусть он еще не в оптимальной форме, но он представляет очень большую угрозу для наших соперников».