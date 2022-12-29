Холанд быстрее всех в истории забил 20 голов в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с «Лидс Юнайтед» (3:1) в рамках 17-го тура АПЛ.

Для 22-летнего норвежца эти голы стали 19-м и 20-м в Премьер-лиге. Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 мячей.

Для этого ему понадобилось 14 матчей. Ранее рекорд принадлежал Кевину Филлипсу (20 голов за 21 игру).