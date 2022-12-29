Англия29 декабря 2022, 02:57 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:21
187
0
Холанд быстрее всех в истории забил 20 голов в АПЛ
Норвежец уже вписал свое имя в историю английского футбола
29 декабря 2022, 02:57 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:21
187
0
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с «Лидс Юнайтед» (3:1) в рамках 17-го тура АПЛ.
Для 22-летнего норвежца эти голы стали 19-м и 20-м в Премьер-лиге. Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 мячей.
Для этого ему понадобилось 14 матчей. Ранее рекорд принадлежал Кевину Филлипсу (20 голов за 21 игру).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 28 декабря 2022, 09:40 1
Известный боксер обвиняется в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии
Футбол | 28 декабря 2022, 23:16 1
Клуб Первой лиги выиграл конкуренцию за молодого игрока у коллективов УПЛ
Футбол | 28.12.2022, 13:30
Футбол | 28.12.2022, 20:30
Биатлон | 28.12.2022, 11:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2022, 12:57 1
28.12.2022, 02:18
27.12.2022, 12:40 1
27.12.2022, 00:20 10
28.12.2022, 21:11
27.12.2022, 18:11 3
28.12.2022, 03:57 7
28.12.2022, 03:40 5