Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд быстрее всех в истории забил 20 голов в АПЛ
Англия
29 декабря 2022, 02:57 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:21
187
0

Холанд быстрее всех в истории забил 20 голов в АПЛ

Норвежец уже вписал свое имя в историю английского футбола

29 декабря 2022, 02:57 | Обновлено 29 декабря 2022, 03:21
187
0
Холанд быстрее всех в истории забил 20 голов в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче с «Лидс Юнайтед» (3:1) в рамках 17-го тура АПЛ.

Для 22-летнего норвежца эти голы стали 19-м и 20-м в Премьер-лиге. Холанд быстрее всех в истории АПЛ забил 20 мячей.

Для этого ему понадобилось 14 матчей. Ранее рекорд принадлежал Кевину Филлипсу (20 голов за 21 игру).

По теме:
Эрлинг ХОЛАНД: «Мне, как нападающему, нужно забивать больше»
Пеп ГВАРДИОЛА: «С мячом мы были великолепны»
Очередные голы Холанда. Манчестер Сити уверенно победил в матче АПЛ
Лидс чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Эрлинг Холанд Лидс - Манчестер Сити
Источник Opta
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Бокс | 28 декабря 2022, 09:40 1
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя

Известный боксер обвиняется в нанесении телесных повреждений и домашнем насилии

Львов получит 300 тысяч долларов от трансфера Крушинского в Полесье
Футбол | 28 декабря 2022, 23:16 1
Львов получит 300 тысяч долларов от трансфера Крушинского в Полесье
Львов получит 300 тысяч долларов от трансфера Крушинского в Полесье

Клуб Первой лиги выиграл конкуренцию за молодого игрока у коллективов УПЛ

100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
Футбол | 28.12.2022, 13:30
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – один из кандидатов для ПСВ, но не приоритет»
Футбол | 28.12.2022, 20:30
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – один из кандидатов для ПСВ, но не приоритет»
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Цыганков – один из кандидатов для ПСВ, но не приоритет»
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Биатлон | 28.12.2022, 11:55
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Рождественская гонка 2022. Расписание стартов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
Артем ДОВБИК: «Хорошо, что хоть Месси поспособствовал решению по Лаосу»
28.12.2022, 12:57 1
Футбол
Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац
Все дело в политике. Месси и Ко отказались явиться в президентский палац
28.12.2022, 02:18
Футбол
Фьюри рассказал, после какого боя заинтересовался боксом
Фьюри рассказал, после какого боя заинтересовался боксом
27.12.2022, 12:40 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
27.12.2022, 00:20 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2022, 21:11
Хоккей
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
27.12.2022, 18:11 3
Бокс
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
28.12.2022, 03:57 7
Футбол
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
28.12.2022, 03:40 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности