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  4. Коди ГАКПО: «Ван Дейк сказал, что Ливерпуль – правильный шаг для меня»
Англия
29 декабря 2022, 11:43 |
74
0

Коди ГАКПО: «Ван Дейк сказал, что Ливерпуль – правильный шаг для меня»

Новичок «Ливерпуля» – о своем переходе в клуб

29 декабря 2022, 11:43 |
74
0
Коди ГАКПО: «Ван Дейк сказал, что Ливерпуль – правильный шаг для меня»
ФК Ливерпуль. Вирджил Ван Дейк

Новичок «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал о том, какую роль в его решении перейти в стан «Красных» сыграл его партнер по сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк:

«Мы много говорили по телефону в последние дни. Он сказал, что это правильный шаг для меня, чтобы я мог развиваться и становиться лучшим игроком, что клуб действительно большой и серьёзный, но также он настоящая семья. Думаю, это тоже очень важно для меня, потому что я семейный парень. Он говорил только хорошие вещи. Я рад, что он здесь, так что он может помочь мне с некоторыми вещами. Я действительно благодарен за то, что нахожусь здесь.

Повлияло ли то, что он игрок «Ливерпуля»? Да, конечно, потому что он наш капитан, он великая личность, великий игрок. Но и сам клуб является действительно великим. И приятное достижение для меня лично, что был интерес со стороны клуба и, в конце концов, то, что я здесь».

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Коди Гакпо Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Источник ФК Ливерпуль
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