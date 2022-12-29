ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о подписании Гакпо

Английский «Ливерпуль» представил нападающего Коди Гакпо. 23-летний вингер перешел из нидерландского ПСВ. Он будет носить в «Ливерпуле» 18-й номер.

28 декабря нилерландец прошел медосмотр на базе «красных» и подписал личный контракт.

По неофициальной информации, «красные» заплатили за талантливого нападающего от 37 до 44 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что зарплата Гакпо составит 120 тысяч фунтов в неделю.