Испания29 декабря 2022, 03:54 | Обновлено 29 декабря 2022, 04:10
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ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил о подписании Гакпо
23-летний вингер будет носить в «Ливерпуле» 18-й номер
29 декабря 2022, 03:54 | Обновлено 29 декабря 2022, 04:10
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Английский «Ливерпуль» представил нападающего Коди Гакпо. 23-летний вингер перешел из нидерландского ПСВ. Он будет носить в «Ливерпуле» 18-й номер.
28 декабря нилерландец прошел медосмотр на базе «красных» и подписал личный контракт.
По неофициальной информации, «красные» заплатили за талантливого нападающего от 37 до 44 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что зарплата Гакпо составит 120 тысяч фунтов в неделю.
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