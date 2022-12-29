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Франция
29 декабря 2022, 10:50 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:51
1721
0

Неймар получил две желтые карточки за две минуты и повздорил с арбитром

Бразилец был удален в матче чемпионата Франции

29 декабря 2022, 10:50 | Обновлено 29 декабря 2022, 10:51
1721
0
Неймар получил две желтые карточки за две минуты и повздорил с арбитром
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар был удален в матче 16-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром» (2:1).

На 61-й минуте матча Неймар получил желтую за шлепок по лицу хавбека «Страсбура» Адриена Томассона. А через минуту увидел перед собой еще одну карточку за симуляцию при падении в штрафной площади соперника. После удаления бразилец успел еще и на повышенных тонах пообщаться с арбитром Клеманом Тюрпеном, за что рискует получить дополнительное наказание.

Сообщается, что сразу после удаления звездный футболист покинул арену «Парк де Пренс», не дожидаясь окончания матча и не получив на это разрешения главного тренера.

Отметим, что это было пятое удаление Неймара за время его карьеры в «ПСЖ». Парижане проведут следующий матч 1 января против «Ланса».

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Страсбург Лига 1 чемпионат Франции по футболу ПСЖ Неймар
Источник Sport.ua
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