Неймар получил две желтые карточки за две минуты и повздорил с арбитром

Один из лидеров «ПСЖ» Неймар был удален в матче 16-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром» (2:1).



На 61-й минуте матча Неймар получил желтую за шлепок по лицу хавбека «Страсбура» Адриена Томассона. А через минуту увидел перед собой еще одну карточку за симуляцию при падении в штрафной площади соперника. После удаления бразилец успел еще и на повышенных тонах пообщаться с арбитром Клеманом Тюрпеном, за что рискует получить дополнительное наказание.



Сообщается, что сразу после удаления звездный футболист покинул арену «Парк де Пренс», не дожидаясь окончания матча и не получив на это разрешения главного тренера.



Отметим, что это было пятое удаление Неймара за время его карьеры в «ПСЖ». Парижане проведут следующий матч 1 января против «Ланса».