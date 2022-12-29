Неймар получил две желтые карточки за две минуты и повздорил с арбитром
Бразилец был удален в матче чемпионата Франции
Один из лидеров «ПСЖ» Неймар был удален в матче 16-го тура чемпионата Франции со «Страсбуром» (2:1).
На 61-й минуте матча Неймар получил желтую за шлепок по лицу хавбека «Страсбура» Адриена Томассона. А через минуту увидел перед собой еще одну карточку за симуляцию при падении в штрафной площади соперника. После удаления бразилец успел еще и на повышенных тонах пообщаться с арбитром Клеманом Тюрпеном, за что рискует получить дополнительное наказание.
Сообщается, что сразу после удаления звездный футболист покинул арену «Парк де Пренс», не дожидаясь окончания матча и не получив на это разрешения главного тренера.
Отметим, что это было пятое удаление Неймара за время его карьеры в «ПСЖ». Парижане проведут следующий матч 1 января против «Ланса».
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