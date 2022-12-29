Юрген КЛОПП: «В атаке Гакпо очень разносторонний»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание 23-летнего нидерландского вингера Коди Гакпо.

«Работа, проделанная над этим трансфером, была действительно впечатляющей, и, в конце концов, нам удалось подписать игрока, о котором мы знали довольно давно и которого, как мы верим, ждет действительно светлое будущее с нами.

Ему всего 23 года, но у него уже есть большой опыт. Он был капитаном ПСВ, он был игроком года в Нидерландах в прошлом сезоне и отлично провел чемпионат мира со своей национальной командой.

Уже понятно, что он очень хороший игрок, но его возраст также означает, что у него есть потенциал стать еще лучше. В атаке он очень разносторонний и, кроме того, мы знаем, что он умный футболист, а также умный человек, поэтому мы очень рады возможности работать с ним», - сказал Клопп.