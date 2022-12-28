Марсель отказался от идеи приобрести Малиновского

«Марсель» выбыл из списка претендентов на полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb. Сообщается, что провансальскому клубу импонирует кандидатура 29-летнего украинца, но «Аталанта» требует за своего игрока слишком большую сумму.

Летом «Марсель» предлагал «бергамаскам» обменять Малиновского на хавбека сборной Турции Ченгиза Ундера, но получил отказ. «Аталанта» знает об интересе к Малиновскому со стороны некоторых клубов АПЛ, в частности «Тоттенхэма», поэтому не идет на уступки по стоимости игрока.

По неофициальной информации, «Аталанта» хочет получить за Малиновского 20 миллионов евро. При этом, ранее озвучивалась цифра вдвое меньше. Очевидно, что это связано с тем, что «Аталанта» активировала пункт о продлении контракта с Русланом Малиновским до 2024 года.