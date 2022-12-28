Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель отказался от идеи приобрести Малиновского
Франция
28 декабря 2022, 16:47 | Обновлено 28 декабря 2022, 16:59
389
0

Марсель отказался от идеи приобрести Малиновского

Французский клуб не устраивает цена на полузащитника

28 декабря 2022, 16:47 | Обновлено 28 декабря 2022, 16:59
389
0
Марсель отказался от идеи приобрести Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

«Марсель» выбыл из списка претендентов на полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского. Об этом сообщает издание Tuttomercatoweb. Сообщается, что провансальскому клубу импонирует кандидатура 29-летнего украинца, но «Аталанта» требует за своего игрока слишком большую сумму.

Летом «Марсель» предлагал «бергамаскам» обменять Малиновского на хавбека сборной Турции Ченгиза Ундера, но получил отказ. «Аталанта» знает об интересе к Малиновскому со стороны некоторых клубов АПЛ, в частности «Тоттенхэма», поэтому не идет на уступки по стоимости игрока.

По неофициальной информации, «Аталанта» хочет получить за Малиновского 20 миллионов евро. При этом, ранее озвучивалась цифра вдвое меньше. Очевидно, что это связано с тем, что «Аталанта» активировала пункт о продлении контракта с Русланом Малиновским до 2024 года.

По теме:
Аталанта может продать конкурента Малиновского в Наполи
Специя уверена в выкупе Коваленко и подписании с ним контракта до 2026 года
Просят вдвое больше. Аталанта существенно повысила цену на Малиновского
Руслан Малиновский Марсель Аталанта
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
Футбол | 28 декабря 2022, 03:57 5
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет

Звездный француз находится на грани ухода из французского клуба

Артем ДОВБИК: «Места на полу, в проходе – это были VIP-билеты»
Футбол | 28 декабря 2022, 14:44 2
Артем ДОВБИК: «Места на полу, в проходе – это были VIP-билеты»
Артем ДОВБИК: «Места на полу, в проходе – это были VIP-билеты»

Форвард «Днепра-1» – о первой части сезона

Все под контролем? Арсенал не отчаивается относительно трансфера Мудрика
Футбол | 28.12.2022, 15:46
Все под контролем? Арсенал не отчаивается относительно трансфера Мудрика
Все под контролем? Арсенал не отчаивается относительно трансфера Мудрика
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
Бокс | 27.12.2022, 18:11
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Самый важный бой — с Усиком. А кто такой этот Джошуа?»
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
Футбол | 28.12.2022, 04:57
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
Никому не нужен. Экс-звезда Барселоны потерял работу в Японии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения врага
Генштаб ВСУ: Украинская авиация нанесла удар по району сосредоточения врага
26.12.2022, 20:05
Война
Сексуальную итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации
Сексуальную итальянку подозревают в фальсификации документов о вакцинации
27.12.2022, 21:25 2
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
МАРКЕВИЧ: «Была договоренность: Шевченко уходит – я буду тренером сборной»
27.12.2022, 12:55 17
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Финляндия стартовала с поражения, 11 шайб Швеции
Молодежный ЧМ по хоккею. Финляндия стартовала с поражения, 11 шайб Швеции
26.12.2022, 23:05
Хоккей
Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»
Фабио КАПЕЛЛО: «Роналду станет обузой для любого клуба»
26.12.2022, 20:44 2
Футбол
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
Деньги – не главное. Самый богатый клуб мира вылетел во второй дивизион
28.12.2022, 04:40
Футбол
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
28.12.2022, 03:40 4
Другие виды
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
Большие деньги. Арсенал сделал официальное предложение по Мудрику
26.12.2022, 21:47 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности