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Англия
28 декабря 2022, 16:11 | Обновлено 28 декабря 2022, 16:21
134
0

Ливерпуль заинтересовался новоиспеченным чемпионом мира

Мерсисайдцам интересен аргентинский полузащитник

28 декабря 2022, 16:11 | Обновлено 28 декабря 2022, 16:21
134
0
Ливерпуль заинтересовался новоиспеченным чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер (№20)

В поле зрения «Ливерпуля» находится хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер, который на клубном уровне защищает цвета «Брайтона».

Сообщается, что 24-летний игрок середины поля также пребывает в шорт-листах у «Ювентуса», «Челси», «Арсенала» и «Атлетико» из Мадрида.

Макаллистер играет за «Брайтон» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

На нынешнем клубном сезоне Алексис Макаллистер провел за «Брайтон» 14 матчей, забил 5 голов.

Как известно, в понедельник, 26 декабря, «Ливерпуль» купил у ПСВ нападающего Коди Гакпо.

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Ливерпуль Брайтон Алексис Макаллистер Английская Премьер-лига трансферы АПЛ трансферы сборная Аргентины по футболу
Источник La Repubblica
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