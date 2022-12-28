Ливерпуль заинтересовался новоиспеченным чемпионом мира
Мерсисайдцам интересен аргентинский полузащитник
В поле зрения «Ливерпуля» находится хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер, который на клубном уровне защищает цвета «Брайтона».
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Сообщается, что 24-летний игрок середины поля также пребывает в шорт-листах у «Ювентуса», «Челси», «Арсенала» и «Атлетико» из Мадрида.
Макаллистер играет за «Брайтон» с января 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
На нынешнем клубном сезоне Алексис Макаллистер провел за «Брайтон» 14 матчей, забил 5 голов.
Как известно, в понедельник, 26 декабря, «Ливерпуль» купил у ПСВ нападающего Коди Гакпо.
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