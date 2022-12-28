Даяна Ястремская рассказала, как готовится к старту на Austrailian Open

В новом сезоне Даяна Ястремская планирует вернуть утраченные позиции.

– Даяна, ты сейчас в Австралии, готовишься к Australian Open. Как проходит этот процесс?

– Хорошо, но пока трудно акклиматизироваться. Я немного отвыкла от такого климата. В общем, все хорошо, я здесь с тренером и с мамой, тренируюсь. Во время Рождества все корты были закрыты, поэтому пришлось чуть-чуть побить о стенку в отеле. Словом, все хорошо, но жарко. Еще я многое сплю днем. Но в остальном все нормально. До этого я была в Ницце полторы недели, тренировалась там с фитнес-тренером от академии, со своим тренером и сестрой.

– Австралийский климат традиционно не жалеет игроков. Я помню, какой-то год приходилось играть при температуре +43 градуса. Есть ли у лайфхаков, как облегчить свое состояние во время игры в таких условиях?

– В январе, здесь же, в Австралии, я играла против Мартинцевой в Аделаиде. И тогда днем, насколько я помню, температура равнялась 40 градусам. Было очень жарко и в такие моменты очень пекут ноги. И здесь не то что жарко и влажно, а еще и сухо. Поэтому очень тяжело дышать. Что я делала? Между розыгрышами я постоянно мочила себя полотенцем. Еще промачивала рот, чтобы было немного легче дышать. Конечно, много воды нужно пить, чтобы не было обезвоживания. Кстати, именно из-за обезвоживания у меня появился камень в почке. Накопилось…

Austrailian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.

Полностью интервью Даяны Ястремской здесь.