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Франция
28 декабря 2022, 10:21 | Обновлено 28 декабря 2022, 10:29
37
0

Марсель - Тулуза. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Франции

28 декабря 2022, 10:21 | Обновлено 28 декабря 2022, 10:29
37
0
Марсель - Тулуза. Прогноз и анонс на матч

29 декабря на «Стад Велодром» пройдет матч 16-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Олимпик» (Марсель) встретится со «Тулузой». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Олимпик» (Марсель)

Команда провела убедительный прошлый сезон. Нет, она и близко не смогла как-то навязать борьбу за титул «ПСЖ». Но при этом получилось выиграть статус вице-чемпиона. Этого достиг Хорхе Сампаоли, что еще раз подтвердил высокий тренерский класс. Но летом аргентинец напрочь разругался с руководством по вопросам трансферов и был уволен. Его сменил Игор Тудор, и пока что у хорвата более-менее получается удерживать «провансальцев» на достаточно высоком уровне. В новом розыгрыше «Олимпик» выиграл 9 из 15 матчей при всего 3 поражениях. Правда, в Лиге чемпионов французы, уже традиционно для себя, провалились. Проиграв дома 1-2 «Тоттенхэму», они закончили на 4-й позиции, и теперь могут сосредоточиться на борьбе на внутренней арене.

«Тулуза»

Клуб по итогам прошлого розыгрыша смогла вернуться в элитный дивизион. Получилось выиграть в Лиге 2, но все прекрасно понимают, что на новом уровне будет сложно, что ждет постоянная борьба за выживание. Пока что ее получается вести на более-менее достойном уровне, но удачные отрезки у «тефесе» чередуются с провальными. Начав с набора 5 очков в 3-х турах, потом проиграли трижды. В сентябре-октябре новичок взял победы в 3-х победах кряду, что позволило оторваться от зоны вылета. Но перед паузой свои оценки футболисты заметно для себя ухудшили. «Тулуза» проиграла и «Лансу», и «Монако» с «Ренном». Из-за этого она откатилась на 12-ю позицию. И, главное, до «Осера», что идет на «вылетающей», 17-й позиции, дистанция всего в 1 победу - 3 очка!

Статистика личных встреч

«Тулуза» в последний раз побеждала еще в 2012-м году. Более того, «Марсель», на данный момент, выиграл все 6 побед кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что победная серия «Олимпика» продолжится в декабре. Ставим на победу хозяев при форе «-1 забитый гол» (коэффициент - 1,909) от Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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