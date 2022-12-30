ВИДЕО. Тур во Франции. Как Марсель отгрузил 6 мячей в ворота Тулузы

28 и 29 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.

Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.

В вечернем матче «Марсель» отгрузил 6 мячей в ворота «Тулузы» (6:1) и вышел на третью позицию в Лиге 1.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (44 очка), Ланс (37), Марсель (33), Ренн (31), Монако (30), Лилль (29), Лорьян (28).

Лига 1. 16-й тур

28 декабря

Аяччо – Анже – 1:0

Труа – Нант – 0:0

Осер – Монако – 2:3

Клермон – Лилль – 0:2

Брест – Лион – 2:4

ПСЖ – Страсбург – 2:1

29 декабря

Лорьян – Монпелье – 0:2

Реймс – Ренн – 3:1

Ницца – Ланс – 0:0

Марсель – Тулуза – 6:1

Голы: Ронжье, 14, Николайсен, 41 (автогол), Колашинац, 51, Пайет, 62, Ундер, 79 (пен), Тавареш, 83 – ван ден Бомен, 66 (пен).

Турнирная таблица

Аяччо – Анже – 1:0

Труа – Нант – 0:0

Осер – Монако – 2:3

Клермон – Лилль – 0:2

Брест – Лион – 2:4

ПСЖ – Страсбург – 2:1

Лорьян – Монпелье – 0:2

Реймс – Ренн – 3:1

Марсель – Тулуза – 6:1

Ницца – Ланс – 0:0