ВИДЕО. Тур во Франции. Как Марсель отгрузил 6 мячей в ворота Тулузы
28 и 29 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции
28 и 29 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.
Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.
В вечернем матче «Марсель» отгрузил 6 мячей в ворота «Тулузы» (6:1) и вышел на третью позицию в Лиге 1.
Лидеры Лиги 1: ПСЖ (44 очка), Ланс (37), Марсель (33), Ренн (31), Монако (30), Лилль (29), Лорьян (28).
Лига 1. 16-й тур
28 декабря
- Аяччо – Анже – 1:0
- Труа – Нант – 0:0
- Осер – Монако – 2:3
- Клермон – Лилль – 0:2
- Брест – Лион – 2:4
- ПСЖ – Страсбург – 2:1
29 декабря
- Лорьян – Монпелье – 0:2
- Реймс – Ренн – 3:1
- Ницца – Ланс – 0:0
Марсель – Тулуза – 6:1
Голы: Ронжье, 14, Николайсен, 41 (автогол), Колашинац, 51, Пайет, 62, Ундер, 79 (пен), Тавареш, 83 – ван ден Бомен, 66 (пен).
Турнирная таблица
Аяччо – Анже – 1:0
Труа – Нант – 0:0
Осер – Монако – 2:3
Клермон – Лилль – 0:2
Брест – Лион – 2:4
ПСЖ – Страсбург – 2:1
Лорьян – Монпелье – 0:2
Реймс – Ренн – 3:1
Марсель – Тулуза – 6:1
Ницца – Ланс – 0:0
События матча
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