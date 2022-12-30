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Чемпионат Франции
Аяччо
28.12.2022, FT 1 : 0
Анже
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Франция
30 декабря 2022, 00:30 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:12
62
0

ВИДЕО. Тур во Франции. Как Марсель отгрузил 6 мячей в ворота Тулузы

28 и 29 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции

30 декабря 2022, 00:30 | Обновлено 30 декабря 2022, 01:12
62
0
ВИДЕО. Тур во Франции. Как Марсель отгрузил 6 мячей в ворота Тулузы
Getty Images/Global Images Ukraine

28 и 29 декабря состоялись матчи 16-го тура чемпионата Франции.

Ниже приведены их результаты и видеообзоры поединков.

В вечернем матче «Марсель» отгрузил 6 мячей в ворота «Тулузы» (6:1) и вышел на третью позицию в Лиге 1.

Лидеры Лиги 1: ПСЖ (44 очка), Ланс (37), Марсель (33), Ренн (31), Монако (30), Лилль (29), Лорьян (28).

Лига 1. 16-й тур

28 декабря

  • Аяччо – Анже – 1:0
  • Труа – Нант – 0:0
  • Осер – Монако – 2:3
  • Клермон – Лилль – 0:2
  • Брест – Лион – 2:4
  • ПСЖ – Страсбург – 2:1

29 декабря

  • Лорьян – Монпелье – 0:2
  • Реймс – Ренн – 3:1
  • Ницца – Ланс – 0:0

Марсель – Тулуза – 6:1

Голы: Ронжье, 14, Николайсен, 41 (автогол), Колашинац, 51, Пайет, 62, Ундер, 79 (пен), Тавареш, 83 – ван ден Бомен, 66 (пен).

Турнирная таблица

Аяччо – Анже – 1:0

Труа – Нант – 0:0

Осер – Монако – 2:3

Клермон – Лилль – 0:2

Брест – Лион – 2:4

ПСЖ – Страсбург – 2:1

Лорьян – Монпелье – 0:2

Реймс – Ренн – 3:1

Марсель – Тулуза – 6:1

Ницца – Ланс – 0:0

События матча

40’
ГОЛ ! С пенальти забил Юсеф Белайли (Аяччо).
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Лилль Марсель Монако Осер Тулуза Реймс Страсбург Ницца Нант Лига 1 Ланс Лорьян Монпелье Клермон Брест (Франция) чемпионат Франции по футболу Аяччо Анже Труа ПСЖ видео голов и обзор Лион Ренн
Источник Sport.ua
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