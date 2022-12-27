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  4. Лондон уже не синий? Сын Шевченко будет тренироваться у экс-игрока Ман Сити
Англия
27 декабря 2022, 19:15 |
1440
0

Лондон уже не синий? Сын Шевченко будет тренироваться у экс-игрока Ман Сити

Кристиан Шевченко перешел в «Тоттенхэм»

27 декабря 2022, 19:15 |
1440
0
Лондон уже не синий? Сын Шевченко будет тренироваться у экс-игрока Ман Сити
Instagram. Андрей и Кристиан Шевченко

Сын экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко Кристиан перешел из академии лондонского «Челси» в другой лондонский клуб – «Тоттенхэм».

Об этом сообщил украинский журналист Игорь Цыганык:

«Насколько я понимаю, то сын Андрея Николаевича Шевченко перешел в «Тоттенхэм». Там, кстати, он работает с Яя Туре. В той команде, в которой будет сын Шевченко, одним из тренеров как раз является Туре».

Интересно, что экс-игрок английского гранда «Манчестер Сити» Яя Туре с августа 2022 года тренирует юных футболистов «шпор».

К слову, ранее Кристиан Шевченко тренировался в академии «Челси», но, как ранее стало известно, при просмотре игроков руководство клуба не предложило ему контракт, а заинтересовалось другим украинским футболистом – Иваном Струком.

Отметим, что легендарный украинский футболист Андрей Шевченко выступал за лондонский «Челси» с 2006 по 2009 года.

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Кристиан Шевченко Андрей Шевченко Челси Тоттенхэм Манчестер Сити Яя Туре Игорь Цыганык
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Источник Циганик LIVE
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