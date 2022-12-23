Будущая звезда АПЛ? Юный украинский футболист подписал контракт с Челси

15-летний украинец Иван Струк подписал контракт с лондонским футбольным клубом «Челси». Соглашение рассчитано на 2 года.

Сейчас Иван проживает в Великобритании. Он играет на позиции полузащитника.

Сообщается, что на последнем просмотре молодых футболистов, который организовывал лондонский клуб, из девяти ребят, демонстрировавших свои навыки и умения, контракт предложили только Ивану Струку. Отметим, что на просмотре также был один из сыновей Андрея Шевченко.

К слову, отец 15-летнего Ивана Игорь Струк и дедушка парня выступали за чорткивский «Кристалл» и тернопольскую «Ниву», а дедушка еще и за ивано-франковский «Спартак».