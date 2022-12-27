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  4. А как же Цыганков? ПСВ нашел замену Гакпо в Норвегии
Нидерланды
27 декабря 2022, 15:33 | Обновлено 27 декабря 2022, 15:42
456
1

А как же Цыганков? ПСВ нашел замену Гакпо в Норвегии

Нидерландский клуб интересуется Олой Брюнхильдсеном

27 декабря 2022, 15:33 | Обновлено 27 декабря 2022, 15:42
456
1
А как же Цыганков? ПСВ нашел замену Гакпо в Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ола Брюнхильдсен

ПСВ приступил к поискам замены своему форварду Коди Гакпо, который продан в «Ливерпуль». По информации инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский клуб уже находится в продвинутой стадии переговоров с «Мольде» по поводу трансфера Олы Брюнхильдсена.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда 16 голов и 4 ассиста в 30 матчах за «Мольде» во всех турнирах, в том числе 5 голов и 3 ассиста в 11 матчах Лиги конференций (включая квалификацию). Брюнхильдсен успел провести два матча за сборную Норвегии.

Контракт Брюнхильдсена с «Мольде» действует до конца декабря 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что на замену Гакпо ПСВ рассматривает Виктора Цыганкова.

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ПСВ Коди Гакпо Мольде Ола Брюнхильдсен трансферы Виктор Цыганков
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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 1
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Alex196
Это все сплетни .Таких как Цыганков просматривают до 20 человек в день на одну позицию.
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