А как же Цыганков? ПСВ нашел замену Гакпо в Норвегии

ПСВ приступил к поискам замены своему форварду Коди Гакпо, который продан в «Ливерпуль». По информации инсайдера Фабрицио Романо, нидерландский клуб уже находится в продвинутой стадии переговоров с «Мольде» по поводу трансфера Олы Брюнхильдсена.

В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда 16 голов и 4 ассиста в 30 матчах за «Мольде» во всех турнирах, в том числе 5 голов и 3 ассиста в 11 матчах Лиги конференций (включая квалификацию). Брюнхильдсен успел провести два матча за сборную Норвегии.

Контракт Брюнхильдсена с «Мольде» действует до конца декабря 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось о том, что на замену Гакпо ПСВ рассматривает Виктора Цыганкова.