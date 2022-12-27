Юрген КЛОПП: «Нуньес будет забивать, не сомневаюсь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление форварда команды Дарвина Нуньеса в матче против «Астон Виллы» (победа 3:1) и его слабую результативность в нынешнем сезоне:

«Дарвин Нуньес провел невероятную игру. Он будет забивать голы, у меня нет никаких сомнений. Он дает нам намного больше – и он будет забивать. Все будет хорошо. Эта игра в его исполнении была исключительной».

В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 9 голов и 4 ассиста в 20 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.