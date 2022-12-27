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  4. Юрген КЛОПП: «Нуньес будет забивать, не сомневаюсь»
Англия
27 декабря 2022, 14:47 |
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Юрген КЛОПП: «Нуньес будет забивать, не сомневаюсь»

Тренер «Ливерпуля» – о результативности своего форварда

27 декабря 2022, 14:47 |
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Юрген КЛОПП: «Нуньес будет забивать, не сомневаюсь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление форварда команды Дарвина Нуньеса в матче против «Астон Виллы» (победа 3:1) и его слабую результативность в нынешнем сезоне:

«Дарвин Нуньес провел невероятную игру. Он будет забивать голы, у меня нет никаких сомнений. Он дает нам намного больше – и он будет забивать. Все будет хорошо. Эта игра в его исполнении была исключительной».

В нынешнем сезоне на счету Нуньеса 9 голов и 4 ассиста в 20 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.

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Юрген Клопп Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник Фабрицио Романо
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