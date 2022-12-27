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Англия
27 декабря 2022, 05:20 | Обновлено 27 декабря 2022, 05:38
191
0

Дэвид МОЙЕС: «Хотел бы, чтобы Вест Хэм бросил вызов Арсеналу»

Шотландский тренер – о поражении «молотобойцев» от «канониров»

27 декабря 2022, 05:20 | Обновлено 27 декабря 2022, 05:38
191
0
Дэвид МОЙЕС: «Хотел бы, чтобы Вест Хэм бросил вызов Арсеналу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета и Дэвид Мойес (справа)

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился впечатлениями от матча 17-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:3).

«Я был доволен счетом до 53 минуты, но не игрой. Я думаю, что мы слишком много отдали «Арсеналу» в первом тайме. Это действительно хорошая команда, но я хотел, чтобы мы бросили им вызов. Мы должны были продолжать в том же духе, но пропустили пару ужасных голов. В обороне мы были в порядке, но мне не понравилось то, что мы сделали во втором тайме», – заявил Мойес.

Ранее оценку игре «Арсенал» – «Вест Хэм» дал наставник «канониров» Микель Артета.

В таблице АПЛ «Вест Хэм» занимает 16 место с 14 очками в активе. «Арсенал» лидирует, имея 40 пунктов.

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Источник Sky Sports
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