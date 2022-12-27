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Англия
27 декабря 2022, 04:14 | Обновлено 27 декабря 2022, 05:28
171
0

Нуньес в игре с Астон Виллой отметился негативным рекордом сезона в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» столкнулся с невезением

27 декабря 2022, 04:14 | Обновлено 27 декабря 2022, 05:28
171
0
Нуньес в игре с Астон Виллой отметился негативным рекордом сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Уругвайский форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллом» (3:1) упустил 4 голевых момента. Три из них пришлись на первый тайм встречи.

В нынешнем сезоне-2022/2023 ни у одного игрока клубов АПЛ до этого не было столько упущенных возможностей забить в отдельно взятой игре.

Общий показатель реализация у Нуньеса в текущем чемпионате Англии составляет 25% – он забил четыре гола из 16 явных голевых моментов. Это худший показатель среди всех футболистов, которые имели более 10 шансов, чтобы забить.

«Ливерпуль» в таблице АПЛ занимает 6 место с 25 очками после 15 игр. В трех своих последних матчах мерсисайдцы добились трех побед. 30 декабря они примут дома «Лестер».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ливерпуль Астон Вилла - Ливерпуль Дарвин Нуньес
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Источник Premier League
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