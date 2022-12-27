Нуньес в игре с Астон Виллой отметился негативным рекордом сезона в АПЛ

Уругвайский форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес в матче 17-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллом» (3:1) упустил 4 голевых момента. Три из них пришлись на первый тайм встречи.

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В нынешнем сезоне-2022/2023 ни у одного игрока клубов АПЛ до этого не было столько упущенных возможностей забить в отдельно взятой игре.

Общий показатель реализация у Нуньеса в текущем чемпионате Англии составляет 25% – он забил четыре гола из 16 явных голевых моментов. Это худший показатель среди всех футболистов, которые имели более 10 шансов, чтобы забить.

«Ливерпуль» в таблице АПЛ занимает 6 место с 25 очками после 15 игр. В трех своих последних матчах мерсисайдцы добились трех побед. 30 декабря они примут дома «Лестер».