Все выше и выше. Салах продолжает улучшать голевые показатели в Ливерпуле

Египтянин Мохамед Салах в матче 17-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» – «Ливерпуль» (1:3) стал автором одного из голов мерсисайдцев. Он отличился на 5-й минуте игры с передачи Робертсона.

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После этого гола в активе Салаха стало 172 точных удара в поединках за «Ливерпуль» и он сравнялся по данному показателю с легендарным экс-игроком команды Кенни Далглишем. Теперь они делят 7 место в историческом реестре бомбардиров «Ливерпуля». Впрочем, Далглишу для достижения такого результата понадобилось 515 матчей, а Салаху – на 238 игр меньше, то есть 277.

В топ-3 голеадоров «красных» в истории входят Иан Раш (346 голов в 660 матчах), Роджер Хант (285 голов в 492 матчах) и Гордон Ходжсон (241 гол в 377 матчах). Далее идут Билли Лидделл (186 голов), Стивен Джеррард (186) и Робби Фаулер (183).