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  4. Злой гений Пепа. Салах вошел в историю Ман Сити Гвардиолы
Англия
23 декабря 2022, 04:58 |
206
0

Злой гений Пепа. Салах вошел в историю Ман Сити Гвардиолы

Египетский нападающий сделал то, чего еще никто не добивался

23 декабря 2022, 04:58 |
206
0
Злой гений Пепа. Салах вошел в историю Ман Сити Гвардиолы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В четверг, 22 декабря, в матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:3 и упустил возможность пробиться в четвертьфинал турнира.

Автором одного из голов мерсисайдцев в ворота «горожан» стал Мохамед Салах. Добившись успеха, 30-летний египтянин стал первым игроком в истории, кому удалось забить 10 и более голов «Манчестер Сити» в эпоху работы с командой Пепа Гвардиолы.

Также Салах 10 раз в карьере забивал голы в ворота «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

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Кубок английской лиги по футболу Мохамед Салах Пеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити - Ливерпуль Ливерпуль
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Источник Squawka
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