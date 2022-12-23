Злой гений Пепа. Салах вошел в историю Ман Сити Гвардиолы

В четверг, 22 декабря, в матче Кубка английской лиги «Ливерпуль» на выезде проиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:3 и упустил возможность пробиться в четвертьфинал турнира.

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Автором одного из голов мерсисайдцев в ворота «горожан» стал Мохамед Салах. Добившись успеха, 30-летний египтянин стал первым игроком в истории, кому удалось забить 10 и более голов «Манчестер Сити» в эпоху работы с командой Пепа Гвардиолы.

Также Салах 10 раз в карьере забивал голы в ворота «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».