Англия26 декабря 2022, 21:50 |
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Лестер – Ньюкасл – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
26 декабря 2022, 21:50 |
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В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 3:0.
Чемпионат Англии, 17-й тур
«Лестер» – «Ньюкасл» – 0:3
Голы: Вуд, 3, пенальти (0:1), Альмирон, 7 (0:2), Жоэлинтон, 32 (0:3).
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