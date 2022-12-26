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Лестер
26.12.2022, FT 0 : 3
Ньюкасл
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Англия
26 декабря 2022, 21:50 |
166
0

Лестер – Ньюкасл – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

26 декабря 2022, 21:50 |
166
0
Лестер – Ньюкасл – 0:3. Видео голов и обзор матча
ФК Ньюкасл

В матче 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» на выезде разгромил «Лестер» со счетом 3:0.

Чемпионат Англии, 17-й тур

«Лестер» – «Ньюкасл» – 0:3
Голы: Вуд, 3, пенальти (0:1), Альмирон, 7 (0:2), Жоэлинтон, 32 (0:3).

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Источник Sport.ua
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