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Англия
24 декабря 2022, 11:23 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:27
39
0

Лестер - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

24 декабря 2022, 11:23 | Обновлено 24 декабря 2022, 11:27
39
0
Лестер - Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч

26 декабря на «Кинг Пауэр» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лестер» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

«Лестер»

Клуб при Брендане Роджерсе возобновил амбициозную гонку за возвращение в Лигу чемпионов. Что в 2020-м, что в 2021-м году «лисы» вплоть до последнего этапа боролись за 4-е место. Да, они в итоге допускали осечку в решающий момент и в итоге проигрывали этот спор. Но при этом получалось брать трофей в виде кубка и Суперкубка, и сравнительно неплохо играли на международной арене. Просела команда только в прошлом сезоне. А в нынешнем был ужасный старт: упустили преимущество в 2 гола в 1-м туре, после чего проиграли 6 туров кряду в АПЛ. Очнуться помогла пауза на сборные: октябрь начался с 4-0 с «Ноттингем Форест». А перед паузой получилось выиграть четырежды в 5 поединках чемпионата. Это позволило Мэддисону (вот кто хорош: уже 7 забитых голов при 4 передачах) и компании подняться хотя бы на 13-е место - с самого дна таблицы.

«Ньюкасл»

Команда может претендовать на звание главного открытия нынешнего сезона. «Сороки» в стартовом отрезке проиграли только однажды - «Ливерпулю», еще 31-го августа. И то на «Энфилде» гости вели в счете, а итоговые 1-2 были оформлены буквально в последней атаке «красных», на 8-й добавленной минуте. 8 побед в 15 поединках позволили идти на 3-м месте в текущей турнирной таблице - выше только «Манчестер Сити» и другое открытие осени, «Арсенал». Безусловно, перед Эдди Хау и его тренерским штабом в полтора месяца последних стояла сложная и непривычная задача: поддерживать форму футболистов при затянувшемся простое. Посмотрим, насколько это получилось.

Статистика личных встреч

В обоих предыдущих сезонах стороны обменивались победами друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что «Ньюкасл» будет фаворитом этой пары даже на выезде. Но все-таки «Лестер» тоже достаточно неплох, так что рекомендуем ставить на гостей при «нулевой» форе (коэффициент - 1,61) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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