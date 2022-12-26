Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу
«Ливерпуль» давал огромные деньги за аргентинца
«Ливерпуль» предложил 100 миллионов евро за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Однако, по информации инсайдера Педру Алмейды, португальский клуб это предложение отклонил.
Ранее сообщалось о том, что 100 миллионов евро – это именно та сумма, которую «Бенфика» хочет за своего игрока. Однако теперь «Орлы» требуют выплатить клаусулу Фернандеса в раздмере 120 миллионов евро.
Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022. Вместе со сборной Аргентины он завоевал Кубок мира.
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Хорошая новость от УАФ
А по щеке плывет одиноко слеза)))
П.С. Не думайте, что я троллю Мудрика. Я желаю этому парню всего наилучшего, стать звездой мирового масштаба, феерить за СбУ и возможно когда-то получить ЗМ. Но эта его каждодневная Санта Барбара с продажей вызывает только улыбку. Конечно, эта новость не про него. Но когда видишь цифру 100 мильяониф, то не хотя вспоминаешь и про него)))