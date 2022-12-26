Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу

«Ливерпуль» предложил 100 миллионов евро за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Однако, по информации инсайдера Педру Алмейды, португальский клуб это предложение отклонил.

Ранее сообщалось о том, что 100 миллионов евро – это именно та сумма, которую «Бенфика» хочет за своего игрока. Однако теперь «Орлы» требуют выплатить клаусулу Фернандеса в раздмере 120 миллионов евро.

Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022. Вместе со сборной Аргентины он завоевал Кубок мира.