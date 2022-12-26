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  4. Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу
Англия
26 декабря 2022, 20:28 |
905
3

Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу

«Ливерпуль» давал огромные деньги за аргентинца

26 декабря 2022, 20:28 |
905
3
Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

«Ливерпуль» предложил 100 миллионов евро за полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса. Однако, по информации инсайдера Педру Алмейды, португальский клуб это предложение отклонил.

Ранее сообщалось о том, что 100 миллионов евро – это именно та сумма, которую «Бенфика» хочет за своего игрока. Однако теперь «Орлы» требуют выплатить клаусулу Фернандеса в раздмере 120 миллионов евро.

Напомним, Фернандес был признан лучшим молодым игроком ЧМ-2022. Вместе со сборной Аргентины он завоевал Кубок мира.

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Am
 Раніше 100 лямів євро давали за Роналду...а тепер 100 лямів це наче ніщо в футболі...
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+2
Віталій Ткачук
Дарма, треба було продавати, якщо правда. З іншого боку, португальські гранди завжди знаходять молоді таланти, розкривають їх, а потім продають за космічні суми. Далі все залежить від гравця.
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+1
Remark
Где-то сидит один Палкин и грызет ногти, и тихонечко-тихонечко приговаривает: а нам? нам когда Вы уже предложите? 
А по щеке плывет одиноко слеза)))
П.С. Не думайте, что я троллю Мудрика. Я желаю этому парню всего наилучшего, стать звездой мирового масштаба, феерить за СбУ и возможно когда-то получить ЗМ. Но эта его каждодневная Санта Барбара с продажей вызывает только улыбку. Конечно, эта новость не про него. Но когда видишь цифру 100 мильяониф, то не хотя вспоминаешь и про него)))
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0
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