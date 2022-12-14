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  4. Бенфика установила космический ценник на одного из героев ЧМ-2022
Португалия
14 декабря 2022, 19:27 |
1876
1

Бенфика установила космический ценник на одного из героев ЧМ-2022

За Энцо Фернандеса придется заплатить 100 миллионов евро

14 декабря 2022, 19:27 |
1876
1
Бенфика установила космический ценник на одного из героев ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

«Бенфика» установила ценник на 21-летнего полузащитника Энцо Фернандеса, который стал одним из открытий ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Португальский клуб хочет за игрока 100 миллионов евро.

На Фернандеса претендует два европейских топ-клуба – «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Фернандеса 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отличился 3 голами и 5 ассистами. Летом текущего года «Бенфика» отдала «Ривер Плейту» за Фернандеса 12 миллионов евро.

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Бенфика Энцо Фернандес трансферы Реал Мадрид Ливерпуль
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Remark
"Пфф... тоже мне космический ценник в 100 млн." - подумал Срна и свернул вкладку браузера сайта спорт.юа с этой новостью)))
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