Бенфика установила космический ценник на одного из героев ЧМ-2022

«Бенфика» установила ценник на 21-летнего полузащитника Энцо Фернандеса, который стал одним из открытий ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Португальский клуб хочет за игрока 100 миллионов евро.

На Фернандеса претендует два европейских топ-клуба – «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

В нынешнем сезоне на счету Фернандеса 24 матча за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отличился 3 голами и 5 ассистами. Летом текущего года «Бенфика» отдала «Ривер Плейту» за Фернандеса 12 миллионов евро.