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  4. Реал нацелился на хавбека сборной Аргентины, который забил на ЧМ-2022
Испания
29 ноября 2022, 13:21 |
691
0

Реал нацелился на хавбека сборной Аргентины, который забил на ЧМ-2022

Энцо Фернандес может покинуть «Бенфику»

29 ноября 2022, 13:21 |
691
0
Реал нацелился на хавбека сборной Аргентины, который забил на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Энцо Фернандесу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Приоритетным вариантом усиления центра поля для «Реала» является Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд. Однако в Мадриде считают цену на него неоправданно высокой.

Сейчас «Реал» активно изучает игру Фернандеса, который выступает на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Ранее 21-летний хавбек забил гол в матче с Мексикой (2:0).

«Бенфика» подписала Фернандеса только летом текущего года из «Ривер Плейта» за 10+8 миллионов евро.

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Источник Marca
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