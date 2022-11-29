Реал нацелился на хавбека сборной Аргентины, который забил на ЧМ-2022

Мадридский «Реал» проявляет интерес к полузащитнику «Бенфики» Энцо Фернандесу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Приоритетным вариантом усиления центра поля для «Реала» является Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд. Однако в Мадриде считают цену на него неоправданно высокой.

Сейчас «Реал» активно изучает игру Фернандеса, который выступает на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. Ранее 21-летний хавбек забил гол в матче с Мексикой (2:0).

«Бенфика» подписала Фернандеса только летом текущего года из «Ривер Плейта» за 10+8 миллионов евро.